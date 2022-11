Communiqué de presse

Atos signe un contrat majeur avec Siemens IT afin d’accompagner l’entreprise dans sa transformation numérique

Paris, France – le 21 novembre 2022 – Atos annonce la signature d’un nouveau contrat majeur avec Siemens. Atos assurera la fourniture de services SIAM et accélérera la transformation numérique de Siemens.

Atos travaillera en étroite collaboration avec Siemens et un écosystème multi-sources pour fournir des services d’intégration et d’orchestration de nouvelle génération via sa solution Atos SIO Bridge. Atos soutiendra ainsi l’initiative stratégique de Siemens qui souhaite faire évoluer sa façon d’exploiter et de gérer ses services informatiques. Siemens et Atos évolueront ensemble dans le cadre de ce partenariat basé sur l’accompagnement, l’amélioration et l’innovation continus pour leurs clients et leurs collaborateurs.

Il s’agit du plus gros contrat d’intégration dans le secteur de l’industrie pour la solution Atos Bridge SIO/SIAM. Ce modèle opérationnel permettra à Siemens de mettre en œuvre un ensemble de principes, de leviers et de bonnes pratiques tout en gagnant en flexibilité, efficacité et innovation. Dans le cadre de ce contrat, Atos a fait appel en interne à de nombreux experts de Siemens.

« Afin de mener à bien notre transformation numérique aux côtés d’Atos qui jouera ici un rôle majeur, nous devons nous appuyer sur l’ensemble des parties prenantes de notre écosystème. La combinaison unique des services d’intégration et d’orchestration de bout en bout d’Atos permettra d’encourager l’innovation collaborative afin de garantir une interaction et une participation plus fluides et plus flexibles », a déclaré Hanna Henning, CIO de Siemens.

« Nous sommes fiers que Siemens ait porté son choix sur nos solutions d’intégration et d’orchestration basées sur l’intelligence artificielle. Avec le soutien des nombreux experts qui nous rejoignent, Atos aidera Siemens IT à capitaliser sur un écosystème informatique innovant afin de réussir sa transformation numérique », a déclaré Rakesh Khanna, Responsable du numérique chez Atos.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 112 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

Pièce jointe