Atos sort du CAC 40, Eurofins Scientific y entre

PARIS (Reuters) - Atos, spécialiste de la transformation numérique, va sortir du CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, où il va être remplacé par Eurofins Scientific, groupe de laboratoires scientifiques, a annoncé jeudi Euronext.

Atos a rencontré de multiples difficultés récemment, à commencer par la pandémie de COVID-19 qui a affecté son activité dans les infrastructures informatiques classiques.

Face au recul de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle au premier semestre, le groupe a révisé à la baisse ses prévisions annuelles en juillet et son directeur général, Elie Girard, a annoncé son intention de le recentrer sur l'informatique décentralisée ("cloud") dans le cadre d'une transformation "radicale, rapide et très profonde".

Atos a aussi souffert en avril de la découverte de "faiblesses de contrôle interne" dans deux de ses filiales aux Etats-Unis. Aucune "anomalie matérielle" n'a finalement été établie.

Le titre a perdu plus de 40% de sa valeur depuis le début de l'année et la capitalisation du groupe est tombée sous les 5 milliards d'euros.

Eurofins Scientific affiche en revanche une santé éclatante, le groupe ayant notamment profité de la demande pour ses tests dans le cadre de la crise du coronavirus. Le titre a bondi de 80% depuis le début de l'année pour une capitalisation supérieure à 23 milliards d'euros.

Euronext a aussi annoncé jeudi l'intégration de Derichebourg, groupe de services aux entreprises et aux collectivités, dans l'indice SBF 120.

Ces changements dans la composition des indices seront effectifs après la clôture des marchés le 17 septembre.

(Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)