Atos : trois nominations au conseil d'administration

Le 29 février 2024 à 09:52 Partager

Atos annonce la nomination de trois nouveaux administrateurs, dont la cooptation de David Layani et Helen Lee Bouygues en tant qu'administrateurs représentant l'actionnaire de référence Onepoint, qui détient 11,4% du groupe de services informatiques.



Président fondateur de Onepoint, David Layani a dirigé la croissance de Onepoint en France et à l'étranger depuis 2002 et apporte à Atos sa vision et son expertise de l'industrie de la tech et de la transformation digitale.



Le conseil a par ailleurs approuvé la nomination de Mandy Metten comme administratrice représentant les salariés et membre du comité des rémunérations. Elle était censeur du conseil depuis le 2 janvier 2024.



