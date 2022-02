Atos : un nouveau supercalculateur pour la fin 2022

Atos dévoile ce jour son nouveau supercalculateur de classe exascale, le BullSequana XH3000, qui sera disponible au quatrième trimestre 2022. Conçu et fabriqué dans son usine d'Angers, il s'agira du supercalculateur le plus performant et le plus puissant conçu par Atos à ce jour.



Cette plateforme de calcul hybride permettra aux scientifiques et aux chercheurs de faire avancer la recherche dans des secteurs tels que la prévision météorologique et le changement climatique, la découverte de nouveaux médicaments, ou encore la génomique.



'Il s'inscrit au coeur des enjeux de souveraineté numérique et économique d'aujourd'hui', ajoute le groupe de services informatiques qui 'veille à ce que les connaissances et les compétences clés en matière de calcul intensif soient encouragées et restent en Europe'.



