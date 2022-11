Atos : un supercalculateur au 4e rang mondial

Atos annonce que Leonardo, le supercalculateur EuroHPC italien pré-exascale, basé sur le BullSequana XH2000 d'Atos, est désormais le quatrième supercalculateur le plus puissant au monde et le deuxième en Europe, d'après le nouveau TOP500.



Ce supercalculateur, basé sur de l'intellige artificielle, aura une puissance de calcul de 250 pétaflops lorsqu'il sera complet, soit 250 millions de milliards d'opérations en virgule flottante par seconde, avec une capacité de stockage de plus de 100 pétaoctets.



Atos et son écosystème de partenaires ont déjà livré la partie principale du système Leonardo, hébergé et géré par le consortium interuniversitaire Cineca dans le technopôle de Bologne, pour lutter contre les situations d'urgences environnementale et médicale.



