Atos : une nouvelle solution de cybersécurité, avec Forescout

19/11/2020 | 15:26

Atos etForescout Technologies, leader de la sécurité des objets, annoncent aujourd'hui une nouvelle solution de cybersécurité visant à sécuriser l'infrastructure critique du Hard Rock Stadium de Miami Gardens (Floride, Etats-Unis) et à garantir, au quotidien, une expérience optimale pour les nombreux fans et spectateurs.



La solution déployée combineeyeSegmentde Forescout, une plateforme de segmentation du réseau basée sur le cloud, etles services de sécurité gérés d'Atos.



Au total, plus de 20 techniques de surveillance en temps réel sont utilisées pour protéger plus de 7 100 dispositifs opérationnels et informatiques tels que les terminaux de point de vente, tableaux d'affichage, téléviseurs, équipements de diffusion visuelle, microphones de terrain et serveurs se connectant au réseau.



