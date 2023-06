Atos : une nouvelle solution de cybersécurité lancée

Atos fait part du lancement d'AIsaac Cyber Mesh, solution de cybersécurité de nouvelle génération dédiée à la détection et la réponse, renforcée par le Security Data Lake et l'intelligence artificielle (IA) générative d'Amazon Web Services (AWS).



Cette solution 'aide les entreprises à détecter les alertes avec une plus grande rapidité et une meilleure précision, pour des temps de réponse réduits et une cyber-résilience renforcée dans l'ensemble de leurs domaines numériques', selon le groupe informatique.



AIsaac Cyber Mesh s'appuie sur les capacités d'Eviden, ligne d'activité d'Atos, en matière de services managés de détection et de réponse, et comprend des services AWS qui favorisent la création et l'utilisation de l'IA générative, tels qu'Amazon Bedrock.



