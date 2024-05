Atos : une solution Eviden pour Athumi

Atos annonce que l'entreprise de services publics de données Athumi a choisi d'intégrer la solution 'clearing house as-a-service' de sa division Eviden, à travers les plateformes de données de l'entreprise.



La solution d'Eviden permettra à Athumi de simplifier et de rationaliser les flux monétaires et de factures dans sa plateforme de données immobilières en regroupant les transactions financières en un seul système de paiement et de facturation.



'La solution 'clearing house as-a-service' d'Eviden est la seule solution de ce type qui soit disponible aujourd'hui sur le marché de la monétisation des données. Cette mise en oeuvre est donc une première mondiale dans ce domaine', met en avant Atos.



