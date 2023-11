PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Atos a annoncé mardi être en négociations exclusives avancées avec le fonds de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, EPEI, afin de "modifier et simplifier certains termes" de la cession envisagée de ses activités historiques d'infogérance, regroupées sous le nom de Tech Foundations.

"Le groupe communiquera en temps voulu sur l'issue de ces discussions. A ce jour, Atos a procédé à toutes les notifications requises pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires et les a d'ores et déjà obtenues dans la plupart des juridictions clés", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Après ces annonces, l'action Atos perdait 4,5% à 5,98 euros.

Atos a pour projet de se séparer en deux entités au deuxième trimestre 2024, avec d'un côté l'activité de cybersécurité Eviden et de l'autre Tech Foundations. Ce projet comprend actuellement la cession de Tech Foundations à l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky.

Atos a également indiqué mardi étudier des "initiatives complémentaires en vue du plan d'augmentation de capital du groupe et des échéances de la dette en 2025".

Ainsi, le groupe "évalue la possibilité d'accéder aux marchés de capitaux (dettes et actions), et/ou envisage la vente d'actifs supplémentaires, pour refinancer son plan d'augmentation de capital, le prêt à terme A de 1,5 milliard d'euros arrivant à échéance en janvier 2025 (après les deux extensions de six mois à la disposition de la société) et les obligations de 750 millions d'euros arrivant à échéance en mai 2025", a-t-il précisé.

Atos a par ailleurs confirmé disposer des "liquidités nécessaires pour faire face à ses obligations financières au cours des 12 prochains mois".

L'agence de notation financières S&P Global Ratings a abaissé lundi la note de crédit d'Atos de "BB" à "BB-", estimant que le risque de liquidité du groupe de services numériques augmentait.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones

November 28, 2023