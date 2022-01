CORR : Atos annonce des résultats annuels inférieurs à ses objectifs

(Correction: bien lire au cinquième paragraphe qu'Atos prévoyait en 2021 de générer un flux de trésorerie disponible positif et non à l'équilibre comme écrit dans la dépêche publiée à 8h00)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Atos a annoncé lundi des résultats annuels inférieurs à ses objectifs, en raison notamment de décalages de projets.

Sur la base de données préliminaires non auditées, le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 s'est inscrit à environ 10,8 milliards d'euros, en baisse d'environ 2,4% à taux de changes constants, alors qu'Atos visait des revenus stables hors effets de change.

Atos a expliqué cet écart par plusieurs éléments, notamment des décalages de projets de fin 2021 à 2022 en raison de "perturbations dans la chaîne d'approvisionnement" ainsi que de retards dans l'avancement d'un contrat de BPO (externalisation des processus) avec une grande institution financière britannique.

La marge opérationnelle s'est établie à environ 4% en 2021, contre un objectif d'environ 6%.

Atos a également enregistré un flux de trésorerie disponible négatif d'environ 420 millions d'euros, alors qu'il comptait parvenir à un chiffre positif.

"La plupart des éléments constituant ces écarts importants sont non récurrents. En particulier, l'écart majeur portant sur le flux de trésorerie disponible résulte essentiellement du besoin en fonds de roulement", a indiqué dans un communiqué le directeur général d'Atos, Rodolphe Belmer, qui a rejoint le groupe la semaine dernière.

"Je suis convaincu que le groupe possède les atouts nécessaires et tous les talents pour se redresser et se transformer rapidement. Dans ce contexte, je présenterai fin février au conseil d'administration une nouvelle organisation, et au deuxième trimestre un plan qui détaillera les moteurs de ce redressement, ainsi que nos priorités que sont la croissance profitable et la création de valeur", a poursuivi le dirigeant.

Atos avait déjà émis un avertissement sur résultats en juillet qui l'avait conduit à réviser à la baisse ses objectifs pour l'année 2021.

Le groupe publiera le 28 février ses perspectives pour l'exercice 2022.

