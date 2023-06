CP - Eviden remporte un contrat de 100 millions de dollars en Inde pour le développement de deux nouveaux supercalculateurs

Eviden va tripler la capacité de calcul de l'Institut indien de météorologie tropicale (IITM)et du Centre national de prévisions météorologiques à moyen-terme (NCMRWF)



Paris, France – Le 22 juin 2023 –Eviden, la ligne d'activités d’Atos leader du calcul avancé, annonce aujourd'hui avoir remporté un contrat stratégique de 100 millions de dollars avec le NCMRWF, pour le compte du Ministère indien des Sciences de la Terre. Dans le cadre de ce contrat, Eviden fournira deux nouveaux supercalculateurs dédiés à la modélisation météorologique et à la recherche climatique pour l’Institut Indien de météorologie tropical (IITM) et Centre national de prévisions météorologiques à moyen-terme (NCMRWF).

Ces systèmes, basés sur le BullSequana XH2000 d'Eviden, bénéficieront d’une performance combinée allant jusqu'à 21,3 pétaflops et s'appuieront sur la technologie brevetée de refroidissement à eau chaude d’Eviden, Direct Liquid Cooling.

Situé à Noida en Inde, le supercalculateur du NCMRWF aura une capacité de calcul de 8,3 pétaflops pour la modélisation météorologique et climatique, afin de soutenir la recherche météorologique numérique avancée dans les différentes régions de l'Inde. Cette plateforme combinera 2 100 nœuds CPU avec des processeurs AMD EPYCTM 7643, 18 nœuds GPU grâce à des GPU NVIDIA A100 Tensor Core, la plateforme de mise en réseau NVIDIA Quantum InfiniBand, et une mémoire haute performance fournie par Micron. Le supercalculateur du NCMRWF sera également doté du système de stockage de fichiers parallèle EXAScaler ES400NVX de DDN, d'une capacité de 2 Po de mémoire flash et de 20 Po de stockage disque.

Le supercalculateur dédié à l’Institut Indien de météorologie tropical (Pune, Inde) atteindra une puissance de calcul de 13 pétaflops pour la recherche sur l'atmosphère et le climat. Il intégrera 3 000 nœuds CPU utilisant des processeurs AMD EPYCTM 7643 et 26 nœuds GPU via des GPUs NVIDIA A100 Tensor Core. Le système bénéficiera de la plateforme de mise en réseau NVIDIA Quantum InfiniBand avec des capacités de calcul en réseau, d'une solution de stockage DDN EXAScaler ES400NVX2 d'une capacité de 3 Po de mémoire flash et de 29 Po de stockage disque, ainsi que d'une mémoire haute technologie Micron.

Dans le cadre du contrat, les centres de données des deux sites seront également mis à niveau.

Dr M. Ravichandran, Secrétaire du ministère des Sciences de la Terre, a déclaré : « La recherche météorologique et climatique nécessite une très grande puissance de calcul. Ce partenariat avec le groupe Atos augmentera notre capacité actuelle à améliorer la résolution et la précision des prévisions météorologiques. Nous comptons sur le groupe Atos pour nous aider à atteindre cet objectif. »

Jean-Philippe Poirault, Directeur des activités Big Data et Sécurité Eviden du groupe Atos, a déclaré : « Nous sommes honorés d'accompagner, à travers ce contrat prestigieux, l'IITM et le NCMRWF, pour le compte du ministère des Sciences de la Terre, dans leur mission d'amélioration continue de la modélisation et de la recherche sur le climat. Fort d'une croissance dynamique et d'un écosystème technologique de haute qualité, l'Inde est un pays clé pour le du calcul haute-performance (HPC) et qui se positionne comme un précurseur sur ce marché. L'expertise de l'IITM et du NCMRWF combinée à l'expérience d'Eviden dans la fourniture des systèmes HPC les plus puissants conçus pour la modélisation météorologique leur permettra de se doter d'un système unique, prêt à relever les défis les plus complexes de la recherche climatique. »

