Cinq groupes du CAC 40 s'allient dans la "mobilité intelligente"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Atos, Dassault Systèmes, Renault, STMicroelectronics et Thales ont annoncé vendredi leur intention d'unir leurs forces pour la création de la "Software République", un nouvel écosystème destiné à renforcer la souveraineté française dans le domaine de la "mobilité intelligente et durable".

Cet écosystème vise à faire émerger de nouveaux produits et services s'appuyant sur les compétences développées par ces groupes en matière d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de connectivité, d'électronique embarquée ou encore des jumeaux numériques.

Trois axes de coopération ont été définis: les systèmes intelligents pour faciliter la connectivité sécurisée entre le véhicule et son environnement digital et physique; les systèmes de simulation et de gestion des données pour optimiser les flux pour les territoires; et les entreprises et l'écosystème d'énergie pour simplifier l'expérience de charge.

Cette alliance pourra accueillir de nouveaux membres et développer des collaborations ouvertes, ont ajouté les cinq entreprises dans un communiqué.

Les locaux de cette "Software République" seront situés au sein du Technocentre Renault, à Guyancourt dans les Yvelines.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2021 08:46 ET (12:46 GMT)