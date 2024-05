PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe belge de services informatiques Econocom a annoncé mercredi avoir rejoint le consortium formé par le spécialiste de la transformation numérique OnePoint et la société d'investissement Butler Industries qui a formulé une offre de reprise du groupe de services numérique en difficulté Atos.

"Ce soutien s'inscrit dans la continuité du partenariat existant entre Econocom et Atos, les deux groupes ayant développé de nombreux projets communs de co-traitance dans l'infogérance, notamment dans les équipements et les systèmes, pour de grands groupes au cours des 20 dernières années et établi ensemble une joint-venture en 2022", a indiqué Econocom dans un communiqué.

Début mai, Atos avait annoncé avoir accepté d'étudier trois propositions de restructuration financière émanant de ses banques et porteurs d'obligations, d'un consortium mené par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et d'un consortium dirigé par OnePoint.

Atos compte trouver un accord sur une solution de restructuration financière pour le 31 mai, en vue de la finalisation d'un accord final d'ici juillet.

May 15, 2024