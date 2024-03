PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques en difficulté Atos a annoncé mardi que sa division spécialisée dans le calcul avancé Eviden avait remporté un contrat pour construire un supercalculateur d'intelligence artificielle (IA) pour le Centre danois pour l'innovation en IA, qui est détenu par la Fondation Novo Nordisk et le Fonds d'exportation et d'investissement du Danemark.

Le montant de ce contrat n'a pas été communiqué.

"Le supercalculateur est conçu pour répondre à des projets à grande échelle qui utilisent l'intelligence artificielle et donnent la priorité au plus haut niveau de sécurité pour soutenir la souveraineté danoise en matière de données", a précisé Atos, en ajoutant que "son objectif est d'accélérer la recherche et l'innovation dans divers domaines tels que les soins de santé, les sciences de la vie et la transition écologique".

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr ed: PJL

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2024 04:33 ET (08:33 GMT)