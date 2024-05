Communiqué de presse

Eviden met en place la solution 'clearing house as-a-service' pour l'entreprise flamande Athumi, une première sur le marché mondial de la monétisation des données.

Paris, France - 27 mai 2024 - Eviden, l'entreprise du groupe Atos leader dans les domaines du numérique, du cloud, du big data et de la sécurité, annonce aujourd'hui que l'entreprise de services publics de données Athumi a choisi d’intégrer sa solution 'clearing house as-a-service' pour faciliter le trust management, l'autorisation, la gestion des contrats et la monétisation transparente des flux de valeur à travers les plateformes de données de l'entreprise. La solution d'Eviden permettra à Athumi de simplifier et de rationaliser les flux monétaires et de factures dans sa plateforme de données immobilières en regroupant les transactions financières en un seul système de paiement et de facturation. Il sera ainsi possible de collecter et de vérifier automatiquement les débits impayés, d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale et, par conséquent, d’augmenter la satisfaction clients.

La solution 'clearing house as-a-service' d'Eviden est la seule solution de ce type qui soit disponible aujourd’hui sur le marché de la monétisation des données. Cette mise en œuvre est donc une première mondiale dans ce domaine.

Ajouter de la valeur aux flux de données

Les initiatives de partage de données et les espaces de données sont des éléments clés de la stratégie européenne en matière de données. Elles sont mises en œuvre par des réglementations légales telles que le Data Governance Act et le Data Act. Pour soutenir un modèle commercial durable, les clients d'Athumi doivent pouvoir "monétiser" leurs flux de données. Athumi met donc en œuvre un modèle de distribution dans lequel les parties prenantes du flux de données peuvent recevoir un retour sur leur contribution. La chambre de compensation (clearing house) est un élément clé qui permet aux clients d'Athumi de réaliser une valeur ajoutée sur leur flux de données.

Un projet de six mois

Pour favoriser l'adoption et la croissance de la chambre de compensation, le plus grand défi pour Athumi était de s'aligner sur la communauté élargie des espaces de données et sur les spécifications futures des chambres de compensation dans les normes IDSA (International Data Spaces Association) et Gaia-X. La solution, mise en œuvre par Eviden en seulement 6 mois, permet une distribution équitable des fonds entre les divers contributeurs de données et de valeur, et offre une tranquillité d'esprit en rationalisant les paiements, la facturation et les recouvrements, garantissant ainsi une expérience sans friction pour toutes les parties impliquées.

Olivier Clabots, responsable du Belux chez Eviden, Groupe Atos, a déclaré : "Cette mise en œuvre de la solution 'clearing house as-a-service' d'Eviden est une première mondiale dans le contexte des espaces de données. Nous sommes ravis de fournir à Athumi les dernières innovations dans ce domaine pour l'aider à apporter de la valeur à ses clients. Fort de ce succès, Eviden apportera également cette solution au niveau européen dans le cadre du projet SIMPL, qui vise à promouvoir des espaces de données communs en Europe."

Björn De Vidts, directeur général par intérim d'Athumi, a déclaré : "L'objectif d'Athumi est de faire en sorte que le plus grand nombre possible d’entreprises rendent le plus grand nombre possible de données utilisables et donc de stimuler l'économie flamande des données. La solution 'clearing house as-a-service' d'Eviden nous aide à remplir notre mission avec rapidité et excellence. Nous constatons déjà des avantages tangibles : simplification du processus de paiement, automatisation des différents flux d'argent... Dans un avenir proche, nous sommes convaincus que nous récolterons d'autres avantages tels qu'une satisfaction clients accrue, une amélioration de l'efficacité opérationnelle globale et la création de nouveaux flux de revenus durables."

