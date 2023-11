5 systèmes Eviden entrants dans le TOP500, y compris le système EuroHPC MareNostrum5 listé 8ème supercalculateur le plus puissant au monde



Paris, France – 14 novembre 2023 – Eviden , la ligne d’activités d’ Atos leader dans le calcul avancé, annonce aujourd'hui avoir désormais 48 systèmes dans le TOP500, le classement officiel des supercalculateurs les plus puissants au monde, dont 11 dans le TOP100 et deux dans le TOP10.

Cette amélioration significative repose sur cinq nouvelles entrées, une forte accélération pour le Groupe par rapport aux deux entrées habituelles en moyenne, conduisant ainsi à un total de 48 systèmes dans le TOP500, une première pour le Groupe. Les nouveaux systèmes entrants incluent de nouvelles partitions sur deux programmes EuroHPC, Leonardo hébergé par le consortium interuniversitaire Cineca et MareNostrum5 hébergé par le Centre de supercalcul de Barcelone (Barcelona Supercomputing Center), ainsi que plusieurs partitions du programme avec le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Effectuant sa première entrée dans le TOP500, le système MareNostrum5 se classe au 8ème rang du TOP500, avec une puissance crête de 138 pétaflops pour la partition d'accélération. Cette partition d’accélération est basée sur l'architecture hybride nouvelle-génération BullSequana XH3000 d'Eviden, et intègre des nœuds GPU fournis grâce à l’utilisation des GPU NVIDIA H100 Tensor Core, basés sur la nouvelle architecture Hopper™, et des processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération (nom de code Sapphire Rapids).

Eviden a également été récompensé par HPCwire grâce au prix des lecteurs The Top Supercomputing Achievement pour le supercalculateur MareNostrum5. Cette récompense vient saluer la réussite du déploiement du système, par le consortium dirigé par Eviden et composé d’IBM, Intel, Lenovo, NVIDIA et ParTec.

Emmanuel Le Roux, SVP, Directeur HPC, IA et Quantique, Eviden (groupe Atos) a déclaré : « Le TOP500 et le prix HPCwire sont une grande reconnaissance de l'accélération du déploiement de nos technologies, qui permettent d'obtenir une meilleure performance pour un coût énergétique moindre. Cette réussite est également un témoignage de tout le travail accompli par nos équipes et le résultat d'années d'investissement dans l'innovation et l'expertise HPC d’Eviden. Il s'agit de la croissance du nombre d’entrées dans le TOP500 la plus rapide jamais enregistrée pour Eviden, une preuve solide de notre excellence en matière de performance et de notre stratégie sur la voie de l'Exascale. »

Earl Joseph, CEO d’Hyperion Research a souligné : « Le fait d'avoir plus de 45 systèmes dans le TOP500, dont deux dans le TOP10, est une forte reconnaissance de l'excellence et des capacités de performance d'Eviden sur la voie de l'Exascale. En s'engageant depuis plus de 20 ans à déployer des technologies haut de gamme, économes en énergie et sécurisées pour stimuler l'innovation et la recherche dans le monde entier, Eviden démontre sa position de leader en tant que fabricant mondial de HPC. »

