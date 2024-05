Press release

Eviden présente le Lifelink Hoox T40, sa solution de téléphonie sécurisée de nouvelle génération

Le nouveau système tout-en-un offre une haute sécurité pour les communications et les données critiques

Paris, France – le 16 mai, 2024 Eviden, entreprise du groupe Atos leader dans les solutions numériques, cloud, big data et de sécurité, annonce aujourd'hui la disponibilité de sa solution de téléphonie sécurisée nouvelle génération, le Lifelink Hoox T40. Cette solution tout-en-un, conçue et assemblée en France, protège une confidentialité de haut niveau et empêche les comportements inappropriés tels que les malwares, les virus, les rootkits ou les connexions indésirables aux serveurs. La technologie Hoox est adaptable aux smartphones du commerce sur demande.

Avec le Lifelink Hoox T40, Eviden propose un dispositif dédié conçu pour préserver la confidentialité des communications lors d'opérations critiques. Cet équipement hautement sécurisé assure la protection de données très sensibles, permettant aux gouvernements et aux institutions financières de mener des missions stratégiques en toute sécurité et en toute confiance. L'équipement maintient la sécurité et l'intégrité des informations échangées, assurant des communications continues et fiables, même dans des situations extrêmes où aucun autre smartphone ne peut être utilisé. Avec cette nouvelle offre, les clients bénéficient d'une solution discrète, hautement confidentielle et adaptée à leurs besoins.

Lors d'opérations à haut risque ou de missions sensibles où la confidentialité est cruciale, les gouvernements ainsi que les services financiers et juridiques ne peuvent se permettre aucun compromis en matière de sécurité des communications. Il est vital que les données très sensibles soient protégées contre tout accès non autorisé.

La gamme Lifelink Hoox d'Eviden fournit des communications hautement sécurisées et une protection des données depuis 2013, avec un matériel spécialisé et un système d'exploitation Android profondément renforcé. La solution Lifelink Hoox offre des fonctions inédites pour garantir une confidentialité totale, telles qu'un appareil téléphonique sécurisé, une communication sécurisée (cryptage intégral de la voix et des messages) et un store d'applications sécurisé.

Le système central du Hoox est disponible en deux modes : dans les locaux du client pour une souveraineté totale ou en mode SaaS, hébergé par Eviden.

Les équipements et les solutions sont entièrement conçus pour répondre aux besoins des clients, en mettant notamment l'accent sur l'autonomie grâce à une batterie de grande capacité. Ils peuvent être livrés sous forme de smartphones durcis ou être personnalisés pour sécuriser un modèle spécifique d'appareil choisi par le client, sur la base de la technologie Hoox.

Bernard Payer, Head of Mission-Critical Systems, Eviden, Groupe Atos, a déclaré : « Le nouveau Lifelink Hoox T40 intègre des fonctions sans précédent pour prévenir les violations et a été conçu pour les organisations et les individus pour qui la confidentialité et la vie privée sont essentielles. Nous sommes fiers de proposer cette technologie haut de gamme sur le marché ».



Le Lifelink Hoox T40 sera présenté au salon Critical Communications World 2024 - du 14 au 16 mai à Dubaï, sur le stand J30 d'Eviden. Critical Communications World est le premier événement mondial pour le marché des communications critiques.

About Eviden1

Eviden is a next-gen technology leader in data-driven, trusted and sustainable digital transformation with a strong portfolio of patented technologies. With worldwide leading positions in advanced computing, security, AI, cloud and digital platforms, it provides deep expertise for all industries in more than 47 countries. Bringing together 47,000 world-class talents, Eviden expands the possibilities of data and technology across the digital continuum, now and for generations to come. Eviden is an Atos Group company with an annual revenue of c. € 5 billion.

About Atos

Atos is a global leader in digital transformation with c. 95,000 employees and annual revenue of c. € 11 billion. European number one in cybersecurity, cloud and high-performance computing, the Group provides tailored end-to-end solutions for all industries in 69 countries. A pioneer in decarbonization services and products, Atos is committed to a secure and decarbonized digital for its clients. Atos is a SE (Societas Europaea), and listed on Euronext Paris.

The purpose of Atos is to help design the future of the information space. Its expertise and services support the development of knowledge, education and research in a multicultural approach and contribute to the development of scientific and technological excellence. Across the world, the Group enables its customers and employees, and members of societies at large to live, work and develop sustainably, in a safe and secure information space.

Press contact

Zohra DALI – globalprteam@atos.net

1 Eviden business is operated through the following brands: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion. Eviden is a registered trademark.

Eviden is a registered trademark. © Eviden SAS, 2024.

