Communiqué de presse

Eviden présente sa nouvelle gamme BullSequana AI, la solution parfaite pour accélérer l'IA

Paris, France – 2 Mai 2024 - Eviden, l'entreprise du Groupe Atos leader dans le domaine de l'informatique avancée, annonce aujourd'hui sa nouvelle gamme BullSequana AI. Cette offre complète comprend cinq nouvelles gammes de serveurs optimisés pour les charges de travail d'IA. Elle est conçue pour répondre aux différentes phases des pipelines d’IA ; de l’inférence « edge computing », au réglage fin de modèles existants dans des centres de données d'entreprise jusqu’à l’entraînement des modèles de référence avec des supercalculateurs d'IA. Ces gammes offrent différents niveaux de performance, d'évolutivité et de flexibilité, les mieux adaptés aux différents cas d’usage, au budget et à la taille de l'entreprise.

Cette offre s'appuie sur des logiciels d'IA optimisé pour de multiples domaines, notamment Computer Vision VISuite d'Eviden, et sur des services d'IA adaptés. L'équipe internationale de Data Scientists d'Eviden fournit les services de conseil spécialisés, de déploiement, d’orchestration, d'industrialisation et de support pour aider les clients à relever des défis industriels spécifiques. La ligne de produits BullSequana AI propose également une plate-forme logicielle complète conçue pour accélérer les pipelines de data science et rationaliser le développement et le déploiement d’IA.

BullSequana AI 1200H Produit phare

Dans le cadre de cette nouvelle gamme, Eviden présente son produit phare, le BullSequana AI 1200H, qui combine des technologies de pointe en matière d'accélération d'IA et de calcul haute densité avec des services de consulting spécialisés. Il est également conçu pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de manière plus efficace sur le plan énergétique.

Le premier client de cette nouvelle offre est GENCI (Grand Equipement National de Calcul Intensif) et le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) en France qui ont choisi le BullSequana AI 1200H avec 1456 GPU NVIDIA H100 pour étendre la capacité de leur supercalculateur Jean Zay , en augmentant sa puissance de calcul de 36,85 à 125,9 Pflop/s. Exploité par l'IDRIS (Institut de développement et de ressources en informatique scientifique) du CNRS, il sera mis à la disposition des utilisateurs au début de l'été afin de répondre à une forte demande en matière d'IA générative.

Le BullSequana AI 1200H est un supercalculateur d'entreprise spécialement conçu pour les cas d'utilisation nécessitant une grande puissance de calcul, particulièrement adaptée aux besoins exponentiels des tâches de Deep Learning utilisant de nombreux paramètres et une architecture de plus en plus complexe.

Le BullSequana AI 1200H offre ainsi l’environnement clef-en-main idéal pour l'entraînement, l’optimisation et l'inférence de grands modèles de langage (LLM) et pour la modélisation de systèmes complexes requis par tant d'industries et d'applications aujourd'hui.

En s'appuyant sur des technologies matérielles et logicielles de pointe, Eviden fournit des solutions hautement optimisées et personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Son équipe d'experts fournit le plus haut niveau de service et travaille en étroite collaboration avec ses clients pour s'assurer qu'ils ont le soutien et les conseils dont ils ont besoin pour réussir.

Efficacité énergétique et densité de pointe

Cette offre, spécifiquement conçue pour l'IA, est l'une des solutions les plus économes en énergie et les plus denses disponibles sur le marché. Grâce à la technologie DLC (Direct Liquid Cooling) brevetée par Eviden, les supercalculateurs d'IA BullSequana d'Eviden sont au moins 3 fois plus denses que n'importe quel système traditionnel refroidi par air, et la chaleur supplémentaire peut être transformée en énergie pour réchauffer les bâtiments environnants. Cette solution est construite et produite dans l'usine d'Eviden à Angers, en France, ce qui permet aux entreprises d'atteindre leurs objectifs en matière de souveraineté et de sécurité des données.

L'IA au service de l'humain

Eviden collabore avec NVIDIA pour intégrer dans cette nouvelle offre certains des composants les plus puissants de son portefeuille de produits, notamment les Superchips Grace Hopper NVIDIA GH200. Associée à la Smart Energy and Management Suite d'Eviden, cette nouvelle offre est bien positionnée pour accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises et les aider à exploiter la puissance de l'IA. Dans le futur, Eviden prévoit d'intégrer les Superchips Grace Blackwell NVIDIA GB200.

Cédric Bourrasset, responsable de l'informatique quantique et de l'IA, Eviden, Groupe Atos, a déclaré : " En améliorant la productivité et en accélérant l'innovation, l'IA est une force de transformation capable de révolutionner les entreprises de toutes les industries et de tous les secteurs. Cependant, le développement d'applications d'IA nécessite une grande expertise, une puissance de calcul élevée et de l'énergie pour concevoir, former et exécuter des modèles d'IA. Ceci est particulièrement vrai pour les modèles de fondation. Avec la nouvelle offre d'Eviden, les clients qui ont besoin de fiabilité, d'évolutivité et de polyvalence pour rester à la pointe de l'innovation disposeront d'une accélération maximisée et de l'expertise adéquate en matière d'IA pour concrétiser leurs idées et leurs innovations."

" La solution de bout en bout d'Eviden, capitalise sur son expertise auprès des centres de calcul pour l'IA les plus réputés en France et dans le monde. Elle offre la plateforme de calcul pour l’IA la plus complète pour aider les clients à accélérer le temps d'opérationnalisation de l'IA et l'industrialisation d'applications innovantes dans des domaines allant de la santé, aux nouvelles énergies, au design de nouveaux matériaux, au droit ou la distribution ", a déclaré Stéphane Requana, CTO, GENCI.

"L'IA générative transforme toutes les industries et son développement nécessite une expertise et des ressources informatiques importantes ", a déclaré Serge Palaric, Vice-président des alliances et des OEM EMEA chez NVIDIA. "Doté de la plate-forme Grace Hopper de NVIDIA, le nouveau portefeuille BullSequana AI d'Eviden, grâce à une collaboration avec des centres de recherche renommés, accélère le déploiement d'applications innovantes dans tous les secteurs ".

Configuration BullSequana AI 1200H

Matériel : La première configuration BullSequana AI 1200H DLC est équipée de Superchips* Grace Hopper de NVIDIA et d'un réseau InfiniBand NVIDIA Quantum-2.

Logiciel : Eviden Jarvice™ XE, Eviden Smart Energy Management Suite, Eviden Smart Management Center et NVIDIA AI Enterprise.

Pour en savoir plus sur la gamme BullSequana AI, cliquez sur le lien suivant :

https://eviden.com/solutions/advanced-computing/bullsequana-ai/

Pour en savoir plus sur BullSequana AI 1200H, cliquez sur le lien suivant :

https://eviden.com/solutions/advanced-computing/high-performance-ai/



***

* La famille de produits BullSequana AI 1200H prévoit d'intégrer plusieurs fournisseurs de GPU pour les charges de travail d'IA.

Plus d'informations sur la nouvelle gamme BullSequana AI

BullSequana AI propose un ensemble complet d'infrastructures, de logiciels et de services pour le calcul intensif, les entreprises et la périphérie. Elle offre la performance, l'efficacité et la réactivité nécessaires pour alimenter la prochaine génération d'IA, depuis le centre de données et le cloud jusqu'à la périphérie et l'extrême périphérie. La nouvelle offre de bout en bout comprend cinq nouvelles familles de serveurs optimisées pour les charges de travail d'IA, soutenues par des logiciels d'IA. Il s'agit de : BullSequana AI 1200H, BullSequana AI 800, BullSequana AI 600 et AI 600H, BullSequana AI 200, BullSequana AI 100. Cette offre est idéalement adaptée aux applications critiques pour les données dans les centres nationaux, les sciences de la vie et la santé, la recherche en sciences de la terre (prévisions météorologiques et analyse d'images satellite), la finance et l'assurance, la vente au détail, le secteur public, l'industrie et les centres de données. Cette offre est conforme à la loi européenne sur l'IA, garantissant le plus haut niveau d'éthique et de confidentialité dans le développement des solutions d'IA d'Eviden.

A propos d'Eviden 1

Eviden est un leader technologique de la prochaine génération dans la transformation numérique axée sur les données, fiable et durable, avec un solide portefeuille de technologies brevetées. Avec des positions de leader mondial dans l'informatique avancée, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques, elle fournit une expertise approfondie pour tous les secteurs dans plus de 47 pays. Réunissant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités des données et de la technologie à travers le continuum numérique, aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d'Atos

Atos est un leader mondial de la transformation numérique avec environ 95 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et de l'informatique haute performance, le Groupe fournit des solutions de bout en bout sur mesure pour tous les secteurs d'activité dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonisation, Atos s'engage pour un numérique sécurisé et décarbonisé pour ses clients. Atos est une SE (Societas Europaea), cotée sur Euronext Paris.

L' objectif d'Atos est d'aider à concevoir l'avenir de l'espace d'information. Son expertise et ses services soutiennent le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche multiculturelle et contribuent au développement de l'excellence scientifique et technologique. Dans le monde entier, le Groupe permet à ses clients et à ses employés, ainsi qu'aux membres des sociétés dans leur ensemble, de vivre, de travailler et de se développer de manière durable, dans un espace d'information sûr et sécurisé.

Contact presse

Global : Zohra Dali - globalprteam@atos.net

Pièces jointes