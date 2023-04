Communiqué de presse

Eviden renforce son offre cloud de bout en bout avec trois nouveaux Cloud Centers

Paris, France – 20 avril 2023 – Eviden, la ligne d’activités d'Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui l'ouverture de trois Cloud Centers, en Inde (Bangalore et Pune) et en Pologne (Bydgoszcz), pour accompagner chaque étape du parcours cloud de ses clients dans le monde, de la migration vers le cloud et l'optimisation continue à l'accélération de l'innovation, dans le respect de leurs enjeux de cybersécurité. Chaque Cloud Center est dédié à un flux spécifique (Migration, CloudOps ou Ingénierie), s’appuyant sur l'approche d'Eviden pour les services cloud de bout en bout à grande échelle.

Cloud Migration Center – Localisé à Pune, ce centre de premier plan délivre ses services en conformité avec les bonnes pratiques des cloud hyperscalers, fournit des services de migration et de modernisation, des capacités IP, des actifs, ressources et bonnes pratiques.





Les trois cloud centers proposent une variété de services aux acteurs publics et privés mondiaux, comprenant une offre de cloud public natif alignée sur les technologies des hyperscalers et des partenaires en termes d'infrastructure, d'applications et de données, ainsi que de continuum edge-to-cloud. Cette offre vise des secteurs d'activité clés, tels que les services financiers et l'assurance ; la santé et les sciences de la vie ; l'industrie ; le secteur public et la défense ; les ressources et les services ; les télécommunications, les médias et le divertissement.

Philippe Oliva, Directeur général de la ligne d'activité Eviden et co-Directeur général d’Atos, a déclaré : « Nous sommes fiers de fournir à nos clients des centres de compétences à la pointe de la technologie et qui englobent l'ensemble du spectre des services cloud. Opérés par nos équipes hautement qualifiées, les nouveaux centres de compétences offshore et nearshore d'Eviden répondent aux défis de nos clients, qu'ils utilisent le cloud public, hybride

ou privé. »

Thomas Schmidt, Directeur de la R&D chez Mzuri a commenté : « Chez Mzuri, nous nous employons à fournir une technologie d'ensemencement de pointe pour répondre aux besoins fondamentaux de l'humanité, à savoir la production d'aliments et de matières premières végétales de haute qualité, tout en prenant soin de l'environnement. Les technologies numériques sont essentielles à l’atteinte de nos objectifs – l'équipe d'Eviden le comprend très bien. Leurs experts du cloud nous ont non seulement fourni une plateforme informatique sur mesure, mais ils nous aident également à améliorer notre stratégie de décarbonation, grâce à EcoAct, une activité d’Eviden. »

Eviden aide ses clients à réaliser la promesse du cloud grâce à la prestation accélérée de services de conseil, d’accompagnement de son adoption et l'amélioration continue. Eviden conçoit des solutions fondées sur des architectures plus vertes et plus sécurisées, ainsi qu'une culture agile et inclusive pour des résultats innovants.

À propos d’Eviden2

Eviden regroupe les activités Digital, Cloud, Big Data et Sécurité d’Atos et sera un leader international d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données. Acteur clé du numérique de prochaine génération et leader mondial du cloud, de la data, du calcul avancé et de la sécurité, Eviden fera bénéficier de son expertise l’ensemble des secteurs d’activités, dans plus de 53 pays. L'orchestration de technologies de pointe sur l'ensemble du continuum numérique, combinée à l’expertise de ses 57 000 talents, permettra à Eviden d'étendre le potentiel des solutions à la disposition des entreprises et des autorités publiques, contribuant ainsi à façonner leur avenir numérique. Au sein du groupe Atos, le chiffre d'affaires annuel des activités d’Eviden est d'environ 5 milliards d'euros.

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

