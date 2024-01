PARIS, 3 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé mercredi en début de séance, la prudence l'emportant en ce début d'année après le fort rallye de la fin 2023.



À Paris, le CAC 40 perd 0,29% à 7.508,66 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,26%, favorisé par la progression des valeurs pharmaceutiques, et à Francfort, le Dax avance de 0,05%.



L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,21%, le FTSEurofirst 300 avance pour sa part de 0,21% et le Stoxx 600 est pratiquement inchangé.



Aux valeurs, Atos avance de 1,6% après avoir grimpé jusqu'à 12% en tout début de séance à la suite de l'annonce de nouvelles discussions avec Airbus (-0,46%) pour le rachat de l'intégralité de sa division BDS.



La hausse des rendements obligataires continue de mettre sous pression le compartiment de la technologie dont l'indice Stoxx recule de 0,76%.



Ryanair abandonne plus de 3% après avoir prévenu que certaines agences de voyages en ligne avaient cessé de proposer à la vente ses vols.



Côté macroéconomie, les investisseurs suivront avec attention la publication dans la soirée du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Avant cela seront publiés dans l'après-midi l'indice ISM manufacturier américain et l'enquête JOLTS sur les offres d'emploi.



(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)