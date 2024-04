Le gouvernement français a envoyé une lettre d'intention à Atos ce week-end dans le but d'acquérir toutes ses activités jugées stratégiques par l'État, alors que la société de conseil en informatique s'efforce de restructurer sa dette.

Un fonctionnaire du ministère des finances a déclaré dimanche que l'État français visait trois des activités d'Atos - Advanced Computing, Critical Systems et Cyber Products - jugées stratégiques.

Atos sécurise les communications pour l'armée et les services secrets français et fabrique des serveurs pour réaliser des superordinateurs capables de traiter de grandes quantités de données pour la recherche ou pour développer l'industrie naissante de l'intelligence artificielle.

Ces entités, qui font partie de l'unité de cybersécurité BDS d'Atos, emploient environ 4 000 personnes et génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ 900 millions d'euros (962 millions de dollars), a déclaré le fonctionnaire, qui s'exprimait avant les commentaires du ministre des finances Bruno Le Maire lors d'une interview sur la chaîne d'information française LCI.

"Ce week-end, j'ai déposé une lettre d'intention pour acquérir toutes les activités souveraines d'Atos", a déclaré M. Le Maire, ajoutant qu'il souhaitait voir d'autres groupes industriels se joindre à l'offre potentielle de l'État français pour ces activités, sans donner plus de détails.

Le consortium, dirigé par l'APE, inclurait d'autres "acteurs souverains français", a déclaré M. Le Maire, refusant de les nommer.

La presse française a spéculé sur le fait que des groupes de défense tels que Thales et Dassault Aviation pourraient participer à un plan de sauvegarde des actifs.

Thales et Atos ont refusé de commenter, tandis que Dassault Aviation n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L'objectif est d'élaborer une offre d'ici le mois de juin, a déclaré le fonctionnaire, refusant de donner des précisions sur l'estimation de l'évaluation faite par le ministère des finances dans son offre indicative pour les entités d'Atos.

L'offre attendue n'est pas conditionnée à la formation d'un consortium, mais l'objectif est d'en avoir un, a déclaré le fonctionnaire. La participation exacte de l'État français dans les activités d'Atos n'était pas claire.

Atos, qui gère les données et la cybersécurité pour les prochains Jeux olympiques, est en plein refinancement, ce qui implique de lever 1,2 milliard d'euros (1,3 milliard de dollars) par le biais de fonds propres et de nouveaux prêts et entraînera une dilution importante pour les actionnaires existants.

Les actions d'Atos, dont la dette nette s'élevait à 3,9 milliards d'euros à la fin du mois de mars, se sont effondrées au cours des deux dernières années à la suite d'une série d'avertissements sur les bénéfices, d'une rotation des PDG et de l'échec de ventes potentielles d'actifs, notamment de BDS et de l'opération Tech Foundations qui lui a succédé.

(1 $ = 0,9353 euro) (Reportage de Mathieu Rosemain ; Rédaction de Hugh Lawson et David Holmes)