L'État français surveille de près l'avenir de l'"actif stratégique" Atos -officiel

La société, dont les activités comprennent la cybersécurité et l'informatique de nouvelle génération, a effrayé les investisseurs mardi avec un plan visant à diviser ses opérations et à vendre des actifs ainsi qu'avec le départ du PDG Rodolphe Belmer, faisant plonger ses actions de plus de 25 %.

Le responsable a ajouté que le gouvernement surveille en particulier la structure de l'actionnariat d'Atos. Si l'on inclut les pertes de mardi, le capital boursier de la société a presque diminué de moitié au cours de la semaine dernière.