L'Europe entame l'année 2023 dans le vert, Atos se distingue

PARIS, 2 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse lundi dans la matinée, ouvrant le nouvel an sur une note positive après une année 2022 tourmentée.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,78% à 6.523,99 points vers 08h10 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,57%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,82% et le Stoxx 600 de 0,51%.



La Bourse de Londres restera fermée ce lundi, à l'instar des marchés au Japon, en Chine, à Hong Kong et aux Etats-Unis.



Les initiatives risquent donc d'être limitées mais les investisseurs surveilleront néanmoins les indicateurs d'activité PMI attendus dans la matinée en zone euro pour le secteur manufacturier.



Côté valeurs, Atos s'envole de plus de 9% après les informations du quotidien les Echos selon lesquelles Airbus



(+0,9%) envisage une prise de participation minoritaire dans Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité que le groupe de services informatiques va scinder. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)