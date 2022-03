La Software République lance son incubateur de startups pour accélérer les projets de mobilité durable, sécurisée et intelligente

Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales ont inauguré l ’ incubateur de la Software République le 8 mars

L’ incubateur met à disposition des startups les ressources des six membres ainsi qu’un programme d’accompagnement sur mesure

Les startups gagnantes de la 1ère édition du Mobility 4.0 Challenge - Wattpark, Geoflex et Vianova - ainsi qu’Angoka et Parcoor font partie de la première promotion





Paris, 09/03/2022 – Le 8 mars, Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics, et Thales, ont inauguré l’incubateur de la Software République, un écosystème d’open innovation pour la mobilité durable, sécurisée et intelligente. Le lancement a eu lieu au Village by CA et réunissait les représentants des membres fondateurs de la Software République ainsi que la première promotion de startups.

Cet incubateur a une double vocation : accélérer les projets des startups sélectionnées et enrichir l’open innovation des six membres autour de trois thématiques : l’énergie, les nouvelles mobilités et les véhicules connectés. Incubées pour une durée de six à dix-huit mois, les startups accueillies ont comme objectif de construire un projet avec au minimum deux membres de la Software République. En contrepartie, les membres de la Software République s’engagent à mettre à disposition leurs ressources ainsi qu’un programme d’accompagnement sur mesure.

Wattpark, Geoflex et Vianova qui ont remporté la première édition du Mobility 4.0 Challenge sont rejoints par deux autres startups, Angoka et Parcoor, retenues par le comité de sélection de l’incubateur.

Le programme d’accompagnement se décline en cinq axes :

15 000 experts à disposition : les six membres de la Software République apportent leur expertise technique, des ressources spécialisées, des moyens d’essais et des données en fonction des projets et des besoins ;





les six membres de la Software République apportent leur expertise technique, des ressources spécialisées, des moyens d’essais et des données en fonction des projets et des besoins ; u n h ébergement à la carte : la localisation de l’hébergement de la startup en fonction des lieux techniques ou marchés visés parmi les dix localisations (couvrant huit pays) proposées par les membres ;





la localisation de l’hébergement de la startup en fonction des lieux techniques ou marchés visés parmi les dix localisations (couvrant huit pays) proposées par les membres ; u n c oaching à la demande : des conseils variés en fonction des besoins : analyse de marché et positionnement, finance, business plan, ressources humaines, pitch et présentations, UX UI (Expérience utilisateur / Interface utilisateur) proposés avec la participation du Village by CA ;





des conseils variés en fonction des besoins : analyse de marché et positionnement, finance, business plan, ressources humaines, pitch et présentations, UX UI (Expérience utilisateur / Interface utilisateur) proposés avec la participation du Village by CA ; u n c onseil juridique indépendant : la participation d’un cabinet d’avocats pour accompagner les startups dans leurs problématiques juridiques et fiscales ;





la participation d’un cabinet d’avocats pour accompagner les startups dans leurs problématiques juridiques et fiscales ; un accès privilégié à l’écosystème de la Software République.





Les startups et leurs projets :

Angoka protège les communications pour les Smart Cities et la mobilité. Ses solutions hardware sauvegardent l'intégrité des communications de machine à machine (M2M) et la provenance des données, créant ainsi des connexions fiables quel que soit le réseau.

Geoflex est un opérateur de services améliorant les applications GPS / GNSS pour atteindre un positionnement sûr et précis, jusqu’à quatre centimètres, sur terre, en mer et dans les airs. Geoflex fournit une hyper-géolocalisation universelle aux trains, voitures, navires, drones, smartphones…mais aussi pour la livraison du dernier kilomètre dans les villes intelligentes.

Parcoor propose un logiciel embarqué de détection des menaces, déployé directement sur les équipements à protéger. Ce logiciel utilise une approche novatrice qui combine des données surveillées en temps réel provenant de l’équipement ; et des algorithmes de ‘machine learning’ de pointe, légers, rapides et intelligibles. Cette solution assure une cybersécurité embarquée et une détection autonome et en temps réel de potentielles menaces.

Vianova développe un algorithme de sécurité routière qui pourra profiter à la fois aux villes et aux automobilistes pour identifier et être informés en temps réel des incidents dangereux sur les routes ou des risques d'accident élevés dans certaines zones.

Wattpark est le « Airbnb© des chargeurs ». Il permet aux propriétaires d’une borne de recharge de la partager et de la louer. Il aide les conducteurs à localiser une borne, à s’y connecter et à payer facilement, évitant ainsi tout stress dans l'expérience de conduite des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Retrouvez l’ensemble des informations de la Software République sur son nouveau site internet : softwarerepublique.eu

C ontact s Presse

Atos : Laura Fau - laura.fau@atos.net – Tel. +33 673 64 04 18

Dassault Systèmes : Arnaud Malherbe - arnaud.malherbe@3ds.com – Tel. +33 687 56 24 61

Orange : Richard Rousseau – richard2.rousseau@orange.com – Tel. +33 686 52 64 84

Renault Group : Amélie Le Gall - amelie.le-gall@renault.com – Tel. +33 601 92 12 26

STMicroelectronics : Nelly Dimey - nelly.dimey@st.com – Tel. +33 675 00 73 39

Thales : Vanessa Viala - vanessa.viala@thalesgroup.com – Tel. +33 607 34 00 34

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 109 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production, pour créer un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes crée de la valeur pour ses 300 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 140 000 salariés au vendredi 31 décembre 2021, dont 78 000 en France. Le Groupe servait, au vendredi 31 décembre 2021, 271 millions de clients dans le monde, dont 224 millions de clients mobile et 23 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique intitulé « Engage 2025 ». Axé sur la responsabilité sociale et environnementale, ce plan vise à réinventer le modèle commercial du Groupe en tant qu’opérateur. Tout en intensifiant l’activité dans les domaines en croissance et en plaçant les données et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend se positionner comme un employeur attractif et responsable, en adéquation avec les métiers émergents. www.orange.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – Dacia – LADA – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,7 millions de véhicules en 2021. Il réunit près de 160 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.. https://www.thalesgroup.com/fr

Pièce jointe