Atos a nommé trois nouveaux administrateurs à son conseil d'administration, dont deux représenteront son actionnaire "de référence" Onepoint, qui détient 11,4% du groupe, a annoncé jeudi la société informatique française en difficulté.

Les administrateurs nommés sont David Layani, fondateur et directeur général de Onepoint, qui fournit des services de conseil et d'implémentation technologique, ainsi que Helen Lee Bouygues, qui est présidente de la société de conseil LB Associes et a travaillé pour McKinsey, dans les services de redressement et de transformation, et pour JPMorgan dans les fusions et acquisitions.

La troisième administratrice nommée est Mandy Metten, d'Atos, qui occupe actuellement le poste de responsable des cadres et des fonctions stratégiques du groupe, et qui rejoint le conseil d'administration en tant qu'administratrice salariée.

Ces nominations interviennent à un moment où l'entreprise peine à redresser ses activités déficitaires, après avoir vu défiler quatre directeurs généraux en moins de deux ans à la suite d'une série d'avertissements sur les bénéfices. Son dernier patron, Paul Saleh, a été promu directeur financier le mois dernier seulement.

Mercredi, les négociations concernant la vente de sa branche Tech Foundations avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky ont échoué. Cette vente aurait permis de se débarrasser d'une série d'activités déficitaires et aurait aidé la société à refinancer une dette de 4,7 milliards d'euros (5,1 milliards de dollars). (1 $ = 0,9231 euro) (Reportage de Piotr Lipinski ; Rédaction de Sudip Kar-Gupta et Sonali Paul)