La société française Atos prévoit que les ventes de son unité déficitaire Tech Foundations atteindront leur niveau le plus bas en 2024

Atos, la société française de conseil en informatique en difficulté qui prévoit de se scinder en deux entités cotées en bourse, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes de son unité déficitaire Tech Foundations atteignent leur niveau le plus bas en 2024.

La société, qui tiendra une journée investisseurs plus tard dans la journée, a déclaré que Tech Foundations - qui regroupe les activités de conseil informatique héritées d'Atos - générerait environ 5 milliards d'euros (5,34 milliards de dollars) en 2024 et croîtrait à partir de là, deux ans plus tôt que ce qu'elle avait annoncé en 2022.

La marge d'exploitation de Tech Foundations devrait atteindre entre 6 et 8 % en 2026, tandis que le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts devrait devenir positif en 2025.

(1 $ = 0,9359 euros) (Reportage de Mathieu Rosemain ; Rédaction de Sudip Kar-Gupta)