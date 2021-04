La valeur du jour à Paris - ATOS lanterne rouge du CAC 40 : l'ampleur du recul des revenus sanctionnée

Atos (-6,64% à 57,06 euros) échoue à la dernière place du CAC 40, le spécialiste de la transformation numérique des entreprises ayant dévoilé des revenus trimestriels décevants. Ce dernier accumule les déceptions en 2021 : le projet d'acquisition de l'américain DXC Technology jugé trop ambitieux et finalement abandonné, les résultats 2020 mitigés et, au début du mois, la découverte d'erreurs comptables aux Etats-Unis. Confronté à une nouvelle performance décevante, le Directeur général, Elie Girard, a annoncé " une revue stratégique de portefeuille des actifs qui ne sont pas cœur de métier ".



Au premier trimestre, Atos a généré un chiffre d'affaires de 2,692 milliards d'euros, en baisse de 1,9% à taux de change constants et de 3,9% en organique. Le consensus Visible Alpha cité par Goldman Sachs s'élevait à -2,2% pour l'évolution de l'activité à données comparables.



D'un point de vue géographique, l'Amérique du Nord a affiché la plus mauvaise performance. Le chiffre d'affaires a atteint 564 millions d'euros, en baisse de 9,4% à taux de change constants. Outre un effet de base négatif, Atos a été confronté au report de certains projets aux trimestres suivants.



S'agissant des erreurs comptables aux Etats-Unis dévoilées début avril. Atos n'a pas identifié d'anomalie qui serait significative pour les comptes consolidés 2020.



Toutefois, la conjonction de plusieurs erreurs comptables et de faiblesses du contrôle interne ont décidé Atos à mener une revue complète des comptes des deux entités juridiques américaines. Elle donnera un point d'avancement au moment de l'annonce des résultats du premier semestre.



En dépit de sa contreperformance, Atos a confirmé ses objectifs 2021 d'un chiffre d'affaires en croissance de 3,5 à 4% à taux de change constants, d'un taux de marge opérationnelle en amélioration de 40 à 80 points de base par rapport à 2020, ainsi que d'un flux de trésorerie disponible de 550 millions d'euros à 600 millions d'euros.



Les doutes d'un analyste sur l'objectif de croissance



Goldman Sachs explique que l'objectif de croissance correspond à une croissance interne comprise entre 1,5% et 2%. Or pour atteindre le milieu de cette fourchette, Atos devrait générer une croissance interne de 3,6% au cours des trois prochains trimestres. Problème souligne l'analyste, la meilleure performance en données comparables sur un trimestre ces 10 dernières années n'a pas dépassé 3%.