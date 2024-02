La valeur du jour à Paris - Atos : Daniel Kretinsky ne rachètera pas Tech Foundations et publication des résultats reportée

L'action Atos est volatile après l'annonce de la fin des discussions avec Daniel Kretinsky à propos de la cession de ses activités historiques logées dans Tech Foundations et du report de la publication de ses comptes 2023. Le titre du groupe informatique recule de 0,65% à 2,303 euros et affiche une baisse supérieure à 80% sur un an. Les deux parties ont "mis fin d’un commun accord aux discussions ainsi qu’à l’option de vente, sans aucune indemnisation de part et d'autre". Cette annonce ne constitue pas une surprise.



Atos considère ses options stratégiques



Des informations de presse affirmaient récemment que cette opération était compromise car Atos souhaitait revoir à la hausse le prix. Ce projet de vente dévoilé début août avait provoqué une levée de boucliers de la part de certains actionnaires, mais aussi de responsables politiques. Des députés jugeaient notamment que certaines activités d'Atos sont cruciales pour la souveraineté et la sécurité nationale.



Le groupe précise qu'il continuera de gérer Tech Foundations et Eviden comme deux activités séparées avec une stratégie commerciale coordonnée. La société continuera également à "considérer les options stratégiques qui sont dans le meilleur intérêt de ses clients, employés et actionnaires".



Atos n'a pas donné de nouvelles informations sur ses discussions avec Airbus concernant la vente de ses activités de cybersécurité pour une valeur d'entreprise de 1,5 à 1,8 milliard d'euros.



Atos réaffirme ses objectifs 2023



Le groupe informatique, qui devait dévoiler ses comptes annuels demain, a en parallèle annoncé le report de cette publication au 20 mars. Atos a décalé cette publication "car les auditeurs du groupe Atos, Deloitte et Grant Thornton, n'ont pas finalisé leurs travaux d'audit sur l'impairment du goodwill". En attendant, Atos a confirmé l'atteinte de ses objectifs 2023.



Atos a annoncé une marge opérationnelle de 4,4%, soit 467 millions d'euros, en progression organique de 170 points de base. Le chiffre d'affaires a atteint 10,693 milliards d'euros, en croissance organique de 0,4%. Dans le détail, Eviden affiche une croissance organique de 2,9% et Tech Foundations une décroissance organique de 1,7%. Le groupe ciblait une croissance interne entre 0% et 2% et une marge opérationnelle entre 4% et 5%.



Le flux de trésorerie disponible au second semestre 2023 est négatif à hauteur de 109 millions d'euros alors que la société tablait sur -100 millions d'euros.



La société a indiqué que son endettement financier net était de 2,230 milliards d'euros en fin d'année 2023. Il était composé d'une trésorerie nette, équivalent de trésorerie et actifs financiers à court terme pour 2,423 milliards d'euros et une dette financière brute pour 4,654 milliards d'euros.



Atos souligne avoir respecté les limites du ratio bancaire applicable à ses financements bancaires, avec un ratio de levier financier de 3,34 fois à fin décembre 2023, comparé au ratio bancaire de 3,75 fois.