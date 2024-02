La valeur du jour à Paris - Atos dévisse : mandataire ad hoc et annulation de l'augmentation de capital

Atos décroche de 28,14% à 2,828 euros après avoir touché un nouveau plus bas absolu à 2,76 euros. Le groupe informatique en difficulté a annoncé la désignation d'un mandataire ad hoc pour encadrer ses discussions avec ses banques au sujet du refinancement de sa dette et que les conditions de réalisation du projet d'augmentation de capital de 720 millions d’euros n'étaient plus réunies. "Cette désignation souligne que les discussions avec les partenaires bancaires se sont tendues, ce qui est assez logique au regard de la faible visibilité sur le périmètre du groupe", explique Invest Securities.



Et de prévenir : "Cette annonce devrait continuer d'alimenter la spirale baissière sur le titre".



Atos a précisé que le mandat ad hoc "ne concernerait que la dette financière de la société et serait sans incidence sur les salariés, clients et fournisseurs du groupe". Il "aurait notamment pour mission d'assister la société dans ses échanges, en vue de converger vers une solution financière adéquate dans les meilleurs délais," a expliqué la société.



Les projets de cession



L'augmentation de capital destinée à renforcer son capital avait été annoncée début août en même temps que le projet de vente de Tech Foundations, qui regroupe les activités d'infogérance, à EPEI, la holding de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky.



A ce propos, Atos a indiqué que les discussions avec EPEI se poursuivent, "sans certitude qu'elles aboutissent à un accord". Cette opération semble cependant de plus en plus compromise en raison d'un désaccord sur le prix.



Quant à la vente de son activité BDS, sa branche spécialisée en big data et cybersécurité, Atos est en phase de due diligence avec Airbus. Il s'agit d'une offre de 1,5 à 1,8 milliard d'euros en valeur d'entreprise.



D'importantes échéances de dettes



Invest Securities rappelait en janvier que le groupe devait faire face à d'importantes échéances de dettes d'ici fin 2024/début 2025 (500 millions d'euros d'obligations en novembre 2024, 1,5 milliard d'euros de term loan en janvier 2025 et 750 millions d'euros d'obligations en mai 2025).



"Atos informera le marché en temps utile de l'avancée des discussions avec ses banques, de son nouveau plan de refinancement, de ses projets de cession, ainsi que de la possible évolution de sa structure de capital qui pourrait entraîner une dilution des actionnaires existants, en fonction de l'accord sur la structure de refinancement", a conclu le groupe dans son communiqué.