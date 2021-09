La valeur du jour à Paris - Atos échappe à la baisse grâce à des rumeurs d'intérêts acheteurs

© AOF 2021

Au sein d'un marché parisien en net repli, l'action Atos parvient à surnager, grappillant 0,07% à 45,50 euros à la faveur de spéculation sur un rachat. L'ancien membre du CAC 40 susciterait l'intérêt de Thales et Sopra Steria, écrit ce matin BFM sur son site Internet. "Thales n'est intéressé que par la division cybersécurité mais Atos n'est pas prêt à la vendre", indique la chaîne d'information. Selon cette dernière, le président de Sopra Steria, Pierre Pasquier, a évoqué l'hypothèse d'un rapprochement devant les représentants des salariés.En conséquence, le titre Sopra Steria, dont la capitalisation d'environ 3,38 milliards d'euros est inférieure à celle d'Atos, est chahuté : -8,46% à 164,0 euros. Contacté par AOF, Sopra Steria ne nous avait pas encore répondu.Début août, le site Internet DealReporter rapportait que certains fonds d'investissement, dont Cinven, KKR, Advent et Bain, s'intéressaient au groupe technologique français.Avant d'être éjecté du Saint des Saints de la Bourse parisienne, Atos affichait la plus mauvaise performance du CAC 40 depuis le 1er janvier : -39%, faisant tomber sa capitalisation à environ 5 milliards d'euros.Le spécialiste de la transformation numérique des entreprises n'a cesser d'accumuler les déboires ces derniers mois. Tout d'abord, le projet d'acquisition de l'américain DXC Technology, jugé trop ambitieux, a été abandonné en début d'année. Puis le groupe a annoncé en avril la découverte d'erreurs comptables aux Etats-Unis. Les commissaires aux comptes ont en conséquence émis une réserve.Mais le coup de grâce a été donné à la mi-juillet sous la forme d'un important profit warning, l'accélération de la migration vers le Cloud ayant en effet entrainé une accélération du déclin des activités de gestion d'infrastructures classiques. Ces dernières représentent 30% des revenus du groupe.Non seulement l'action Atos a chuté depuis le début de l'année, mais dans le même temps, le secteur IT a progressé - Capgemini a ainsi touché vendredi un plus haut historique. Sa valorisation peut donc sembler intéressante pour certains investisseurs. Début septembre, AlphaValue valorisait ainsi Atos à 59 euros par action.