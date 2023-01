La valeur du jour à Paris - Atos en tête du SBF 120 : Astek s'intéresse à Evidian

Le français Astek a fait part au conseil d’Atos de son intérêt pour Evidian, affirme le Journal du Dimanche. En Bourse, l’action Atos s'adjuge 4,92% à 12,40 euros, affichant ainsi la plus forte progression de l’indice SBF 120. « L’idée est d’avoir accès aux informations sur le business d’Atos, de regarder la boîte pour faire une offre cohérente », explique Julien Gavaldon, président d’Astek au journal. Il n'a cependant pas l'intention de reprendre l'intégralité de la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos. Julien Gavaldon veut porter un " projet de reprise patriotique ".



Le JDD précise qu'il a réuni autour de lui plusieurs spécialistes, comme ChapsVision, un groupe étatique, est en pourparlers avec de gros industriels. Eurazeo, Tikehau et Ardian ont aussi été approchés.



Interrogé par AOF, Atos n'a pas souhaité faire de commentaires.



Evidian fait déjà l'objet de nombreuses marques d'intérêt. Fin septembre, Atos n'avait pas donné suite à une offre de 4,2 milliards d'euros de valeur d'entreprise de Onepoint.



Les Echos affirmait en début d'année qu'Airbus était en discussions préliminaires avec Atos pour prendre une part minoritaire du capital d'Evidian.



A l'époque, le groupe informatique avait réagi à cette information. " Atos précise que dans la perspective de la mise en œuvre de son plan stratégique, la société a engagé des discussions exploratoires avec de potentiels futurs actionnaires minoritaires du périmètre d'activités regroupé sous le nom d'Evidian. Ces discussions ne sont pas suffisamment avancées pour permettre tout autre commentaire ", avait déclaré la société.



" Nous rappelons que le plan stratégique présenté au Capital Market Day du 14 juin 2022 prévoit une conservation inférieure à 30 % du capital du périmètre Evidian par Atos et la cession de cette participation pour assurer le financement de son plan de transformation ".



A cette époque, Atos avait présenté un projet de scission, avec d'un côté Evidian et de l'autre, le reste du périmètre d'Atos, qui comprend les services d'infogérance, les espaces de travail numériques (Digital Workplace) et les services professionnels.



" Atos rappelle que la Société et son Conseil d'administration examinent toutes les marques d'intérêt reçues au regard de l'intérêt social de l'entreprise, et notamment de la création de valeur pour ses actionnaires, ses salariés et ses clients " avait ajouté le groupe informatique.



Quelques jours après l'information sur l'intérêt d'Airbus pour Evidian, Thales avait indiqué qu'il ne proposerait " aucune offre pour prendre une part dans Evidian ", selon une déclaration du porte-parole du groupe à Reuters.