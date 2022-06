La valeur du jour à Paris - Atos en tête du SBF 120 : l'Etat favorable à un rapprochement avec Thales

© AOF 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE -1.71% 91.37 -17.27% ATOS SE 6.70% 13.46 -66.25% THALES 0.00% 112.7 50.67%

Atos (+6,89% à 13,49 euros) échappe à la baisse du marché parisien grâce à une information de BFM Business selon laquelle l'Etat serait favorable à un rapprochement avec Thales. « Les ministères laissent Thales manœuvrer pour créer un champion français dans le secteur », explique le média alors que le groupe de défense, détenu à 25,7% par l'Etat, s'intéresse aux activités de cybersécurité d'Atos depuis plusieurs mois. Il serait soutenu par les ministères de l’Économie et des Armées.Les activités d'Atos sont considérées comme stratégiques par l'Etat.BFM Business précise que les deux autres groupes français intéressés par la cybersécurité d'Atos, Airbus et Orange, manqueraient de détermination.La nouvelle stratégie dévoilée la semaine dernière avait entraîné une nouvelle chute de l'action du groupe technologique, qui a perdu les deux tiers de sa valeur depuis le 1er janvier. Celui-ci prépare sa cession en deux sociétés cotées, avec d'un côté le cloud, la transformation numérique et la cybersécurité et de l'autre, les services d'infogérance. La société avait aussi annoncé le départ de son Directeur général, Rodolphe Belmer, pourtant arrivé seulement en janvier. Les détails financiers de l'opération avaient aussi déçu.