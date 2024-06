La valeur du jour à Paris - Atos : l'Etat propose 700 millions d'euros pour les activités stratégiques

Nouvelle semaine riche en actualités pour Atos. Après les annonces du choix de l’offre de restructuration financière du consortium emmené par Onepoint, mardi, et de la reprise de Worldgrid par Alten, mercredi, le groupe a indiqué ce matin avoir reçu une lettre d’offre confirmatoire non engageante de l’Etat français pour ses activités stratégiques. L’offre porte sur une valeur d’entreprise globale de 700 millions d’euros. Au sein d’un marché parisien en baisse, l’action Atos bondit de 14,87% à 0,879 euro, " limitant " son repli hebdomadaire à 24%.



La restructuration financière entraînera pourtant " une dilution massive pour les actionnaires existants d'Atos ", avait prévenu une nouvelle fois le groupe en début de semaine, précisant qu'ils " détiendraient moins de 0,1% du capital social ".



Dans sa lettre d'intention du 27 avril, l'Etat avait évoqué une valeur d'entreprise indicative comprise en 700 millions et 1 milliard d'euros. " Dans un contexte où la société court après le cash, l'Etat ne fait pas de cadeaux à Atos et à ses futurs repreneurs ", souligne Invest Securities.



Mercredi, David Layani, le patron de Onepoint avait prévenu dans un entretien aux Echos que "tout n'est pas néanmoins acceptable sur le plan financier au nom de la souveraineté si elle vient servir d'autres intérêts".



Les activités concernées regroupent 100% des activités d'Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité). Ce périmètre représente un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2023, sur un total de 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble de la division BDS.



Atos a indiqué que son conseil d'administration, sous l'égide de la conciliatrice Maître Hélène Bourbouloux, et la direction de la société vont discuter de cette proposition avec l'Etat. Il précise " qu'aucune certitude ne peut être apportée quant à l'issue des négociations et à la conclusion d'un accord définitif entre les parties ".



Enfin, la société a confirmé son objectif de parvenir à un accord définitif de restructuration financière avec le consortium Onepoint et ses créanciers financiers, qui sera ensuite mis en œuvre par le biais d'une procédure accélérée dédiée, d'ici juillet 2024.