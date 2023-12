Le groupe Atos : accord de coopération avec Onepoint

Le 08 décembre 2023 à 08:31 Partager

Le groupe Atos, spécialiste de la transformation digitale, renforcer son écosystème de partenaires, avec la signature d’un accord de coopération avec Onepoint, acteur majeur du conseil et des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics. Signé par Eviden, la ligne d’activités d’Atos, ce partenariat vise à accompagner la transformation numérique de leurs clients dans les secteurs de l’énergie, des services d’utilité publique, et des institutions financières.



A vocation mondiale, ce partenariat ciblera d'abord le marché français en s'appuyant sur trois axes de développement prioritaires : le passage à l'échelle des technologies d'intelligence artificielle (IA) générative, le renforcement de la protection des données et du capital intellectuel, et la décarbonation de l'économie.