Dans la continuité de récents partenariats avec des entreprises technologiques, Atos initie un accord de coopération avec la société de conseil Onepoint autour de l’IA, du passage au cloud et de la décarbonation

Paris, France, le 7 décembre 2023 – Le groupe Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui renforcer son écosystème de partenaires, avec la signature d’un accord de coopération avec Onepoint, acteur majeur du conseil et des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics.

Dans l’optique de favoriser les partenariats avec des sociétés de services, le Groupe a initié la création d’un accord de coopération avec son actionnaire de référence Onepoint (dans le respect des règles validées par le Conseil d’administration pour ce type de partenariats). Signé par Eviden, la ligne d’activités d’Atos, leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, ce partenariat vise à accompagner la transformation numérique de leurs clients dans les secteurs de l’énergie, des services d’utilité publique, et des institutions financières.

A vocation mondiale, ce partenariat ciblera d’abord le marché français en s’appuyant sur trois axes de développement prioritaires : le passage à l’échelle des technologies d’intelligence artificielle (IA) générative, le renforcement de la protection des données et du capital intellectuel, et la décarbonation de l’économie.

Les deux entreprises collaborent déjà sur des projets concrets qui feront l’objet de propositions de valeur communes, notamment des cas d’application métiers liés aux technologies d’IA (Intelligence Artificielle) générative et de RPA (Robotic Process Automation), ou encore un projet de cybersécurité autour de la surveillance des systèmes d’information et de tests d’intrusion.

Yves Bernaert, Directeur général du groupe Atos, a déclaré : « Nous nous félicitons de ce nouvel accord avec Onepoint qui illustre notre ambition de renforcer notre écosystème partenarial dans le but de dynamiser notre croissance. Ainsi, dans le prolongement de nos annonces récentes avec des hyperscalers, un partenariat stratégique avec un acteur du conseil est un nouvel avantage en faveur de notre développement commercial et du déploiement de nos technologies clés auprès de nos clients. »

David Layani, fondateur et PDG de Onepoint, a déclaré : « Cet accord représente une étape majeure dans notre stratégie, notre ambition étant d’accompagner nos clients dans la définition et la gestion de leurs projets de transformation de manière globale et de bout en bout. Il renforce le développement de Onepoint en matière de capacités industrielles d'IA pilotées par le Cloud et de décarbonation, et nous offre l’opportunité de soutenir au mieux nos clients dans le développement d’avantages compétitifs sur leur marché respectif. La grande complémentarité de notre offre et de nos domaines d’expertise avec ceux d’Atos est résolument un puissant levier d’efficacité pour nos clients.

Déjà en collaboration avec de nombreux acteurs hardware et software, le Groupe Atos s’efforce de consolider et d’élargir les accords existants tout en accueillant de nouveaux partenaires, notamment des sociétés de services et de conseil.

Les nouveaux partenariats récemment annoncés incluent :

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

