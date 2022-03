Nouveau plongeon en Bourse pour Atos après ses résultats

Paris (awp/afp) - Le groupe français d'informatique Atos plongeait de plus de 16% à la Bourse de Paris mardi, au lendemain de la publication de ses résultats, une nouvelle tempête pour le titre qui a perdu 75% de sa valeur en cinq ans.

Le titre s'écroulait de 16,88% à 26,55 euros, dans un marché en baisse de 3% environ vers 13H20. Depuis le 1er janvier, il a perdu 29% de sa valeur.

La chute est encore plus impressionnante si on compare avec le pic de 2017, où l'action s'est un temps échangée à plus de 100 euros. Avec la nouvelle chute mardi, le titre touche un plus bas depuis 10 ans.

Ces dernières années, l'entreprise n'a cessé de décevoir les investisseurs et ses derniers résultats, publiés lundi dans la soirée, n'ont pas fait exception.

Atos a annoncé une perte de trois milliards d'euros en 2021, du fait notamment de la dépréciation d'actifs à hauteur de 2,5 milliards d'euros déjà annoncée courant février.

La marge opérationnelle s'est établie à 3,5%, contre 9% l'année précédente, et l'entreprise a "fait face à de nombreuses difficultés", a reconnu son directeur général Rodolphe Belmer, cité dans un communiqué. Atos ne proposera pas de dividendes en 2022.

Surtout, les prévisions sont en dessous des estimations, et la reprise sera difficile, estiment dans une note les analystes d'Oddo, cités par Bloomberg.

L'entreprise ne voit pas son chiffre d'affaires augmenter de plus de 1,5% en 2022 et n'exclut pas un nouveau repli, jusqu'à -0,5%, à taux de change constants.

Atos a également annoncé qu'il présenterait un "plan de transformation détaillé" en mai.

Le groupe avait intégré le CAC 40 en 2017, avant d'être rétrogradé dans la deuxième division de la cote parisienne, le SBF 120, en septembre 2021.

Les difficultés d'Atos sont souvent expliquées par son retard à prendre le virage du cloud (informatique dématérialisée), qui remplace ses activités traditionnelles d'infogérance (informatique externalisée), et par une croissance externe à marche forcée et mal digérée.

