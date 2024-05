Ouverture du centre technologique Eviden Mission Critical Systems à Prottes, en Basse-Autriche

Eviden renforce sa présence mondiale pour soutenir et accompagner ses clients

Paris et Vienne, le 6 mai 2024 - Eviden, la ligne d’activités d’Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce l'ouverture de son nouveau site, l'Eviden Mission Critical Systems Technology Center, à Prottes, en Basse-Autriche. L'inauguration a eu lieu le 29 avril dernier, reflétant l'engagement d'Eviden à faire progresser les technologies satellitaires et à favoriser l'innovation, y compris sa solution phare de surveillance de l'espace SkyMon.

Les solutions et services Mission Critical Systems d’Eviden apportent efficacité et sécurité aux activités critiques de la défense, de la sécurité intérieure, des télécommunications et des industries critiques.

Le centre technologique Eviden Mission Critical Systems servira de cadre à des projets collaboratifs, réunissant des experts, des chercheurs et des professionnels de l'industrie. Le centre s'appuiera sur l'expérience éprouvée de SkyMon en matière de solutions de surveillance des porteuses de satellites et de localisation des interférences. En outre, il s'appuiera sur la maîtrise de bout en bout des technologies avancées proposées par Mission Critical System et permettra de prendre des décisions rapides et pertinentes et d'apporter des solutions spécialisées dans des situations critiques.

SkyMon est à la pointe des avancées technologiques, et le centre technologique des systèmes critiques servira de point focal pour faire avancer les innovations dans le domaine de la connaissance de la situation dans l'espace (SSA), de la connaissance de la situation des communications par satellite (SCSA), de la localisation des satellites, de l'interception et de diverses autres initiatives. La solution SkyMon permet aux utilisateurs d'identifier les interférences et de gérer les transporteurs de manière transparente au sein d'un système unifié.

"Nous sommes ravis que le centre technologique Eviden Mission Critical Systems soit à Prottes, en Autriche. Cette installation permettra non seulement d'améliorer notre capacité à fournir des solutions innovantes, mais aussi de faciliter la collaboration avec des partenaires internationaux, poursuivant ainsi notre mission de repousser les limites de la technologie spatiale", a déclaré Markus Schaffhauser, Eviden Austria, Groupe Atos.

"En raison de la forte augmentation du nombre de satellites, la qualité des services s'en ressent et les intérêts économiques et politiques sont menacés. C'est là que les solutions SkyMon entrent en jeu. Avec SkyMon, nous pouvons identifier et localiser les interférences pour nos clients internationaux. L'un des principaux moteurs du marché actuel est également la question de l'espace souverain. Chaque État a tout intérêt à savoir ce qui se passe au-dessus de son territoire. Avec notre solution, nous pouvons également apporter une contribution significative à cet égard", a déclaré Bernard Payer, Global Head of Mission Critical Systems Eviden.

La cérémonie d'ouverture du 29 avril s'est déroulée en présence d'acteurs de l'industrie et de représentants du gouvernement.

A propos d’Eviden 1

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

