Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris recule encore de 0,29% mercredi, dans le sillage de sa première séance de l'année, attendant de prochains éléments sur l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 cédait 21,60 points à 7.509,26 points vers 09H35. Mardi, il a terminé en baisse de 0,16% la première séance de l'année.

Les investisseurs attendent la deuxième partie de séance pour avoir des nouvelles informations à analyser, portant sur l'activité économique aux Etats-Unis.

En amont du rapport sur l'emploi américain vendredi, ils prendront connaissance de chiffres sur les emplois vacants, un indicateur qui souligne les tensions sur le marché du travail.

De nouvelles données sur l'industrie américaine (indicateur ISML) sont aussi attendues vers 16H00. Après la clôture Parisienne, le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, qui s'est tenue mi-décembre, sera dévoilé.

Le marché avait applaudi un ton plus accommodant et optimiste que prévu, le Fed ayant salué le net ralentissement de l'inflation et maintenu ses taux entre 5,25 et 5,50%.

Les investisseurs sont encore "dans un mode de prise de bénéfices", selon John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud. La fin 2023 avait été particulièrement positive pour les marchés actions, grâce aux anticipations d'assouplissement de la politique monétaire des banques centrales tôt en 2024.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'Etat français pour l'emprunt à 10 ans, l'échéance qui fait référence, montait pour atteindre 2,63% contre 2,59% mardi à la clôture.

Atos et Airbus discutent cybersécurité

Le groupe informatique Atos, lourdement endetté, a annoncé mercredi être en discussions préliminaires avec Airbus pour la cession de sa branche spécialisée en big data et cybersécurité, ce que le groupe aéronautique a également confirmé.

Après avoir bondi de plus de 11% dans les premiers échanges, l'action montait de 2,66% à 7,18 euros vers 09H30. Airbus cédait 0,54% à 140,50 euros.

Atos "va ouvrir une phase de +due diligence+ (procédure détaillée d'examen des comptes, ndlr) avec Airbus, dont l'offre indicative d'une valeur d'entreprise de 1,5 à 1,8 milliard d'euros porte sur l'intégralité du périmètre BDS", indique la société dans un point de marché.

Le prix "est un peu au-dessus du 1,3 milliard d'euros évoqué pour qu'Airbus prenne 29,9% du capital d'Eviden", (cloud, cybersécurité, supercalculateurs), "un dossier abandonné au début d'année 2023", soulignent les analystes de Jefferies.

Une deuxième offre a été évoquée par Atos, sans citer de nom, mais cela pourrait être un autre groupe du CAC 40, Thales, selon Jefferies. Thales était en hausse de 0,15% à 133,65 euros.

fs/asl/ber