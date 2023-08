Paris, France, le 1er août 2023 – Atos annonce aujourd'hui la nomination de Paul Saleh au poste de Directeur Financier du Groupe. Sa prise de fonctions prend effet aujourd’hui, 1er août. Il succède à Nathalie Sénéchault qui quitte le Groupe suite à une intense période de transformation.

Après l’achèvement de la séparation opérationnelle interne en deux entités distinctes, le Groupe est dorénavant en ordre de marche pour mener à bien sa séparation complète en deux entités distinctes d’ici la fin de l’année. Il fait évoluer son équipe de management pour cette dernière ligne droite.

Paul Saleh, de nationalité américaine, est un financier reconnu dans le secteur des services IT. Au cours de sa carrière, il a occupé de nombreuses positions de dirigeant, dont notamment celle de Chief Financial Officer de CSC/DXC, CFO de Sprint Nextel Corporation où il a également exercé la fonction de CEO pendant une période d’intérim, ainsi que des rôles de tout premier plan au sein de la direction financière du groupe Walt Disney. Dernièrement, Paul était le CEO de Gainwell Technologies. Au cours de sa carrière, il a été distingué par de nombreux prix. Paul Saleh est titulaire d’un MBA de la University of Michigan’s Ross School of Business et d’un diplôme d’ingénieur de l’Université du Michigan.

L'équipe dirigeante d'Atos, Nourdine Bihmane, Diane Galbe et Philippe Oliva, a déclaré :« Alors que le Groupe ouvre le dernier chapitre de sa transformation, nous sommes ravis d'accueillir Paul Saleh en tant que Directeur Financier et membre du Comité Exécutif du Groupe. Il est un dirigeant de tout premier plan avec une très grande expérience de la finance d'entreprise. Nous savons que nous pourrons capitaliser sur sa connaissance approfondie du secteur IT pour mener à bien la séparation complète en deux entités distinctes. Nous remercions Nathalie Sénéchault pour son engagement au cours des huit dernières années. »

