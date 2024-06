Communiqué de presse

Point de marché

Atos prolonge le délai pour la sélection d'une proposition de restructuration financière privilégiée jusqu’au début de la semaine du 10 juin 2024

La direction d’Atos discute avec les parties concernées afin d’améliorer certains termes de leurs propositions révisées dans le meilleur intérêt de la Société

La Conciliatrice requiert un délai supplémentaire afin de s’assurer du soutien maximal des créanciers financiers de la Société en faveur de leur proposition privilégiée

Paris, France - 6 juin 2024 Suite à son communiqué de presse du 3 juin 2024, Atos (« Atos » ou la « Société ») confirme être actuellement en discussion avec les deux parties qui ont soumis des propositions de restructuration révisées afin d’améliorer certains des termes de ces propositions. Ces discussions s’inscrivent dans le cadre de la procédure de conciliation en cours et sont dans le meilleur intérêt de la Société.

La Conciliatrice a également requis un délai supplémentaire afin de maximiser le soutien des créanciers financiers de la Société en faveur de leur proposition privilégiée.

Le Conseil d’administration a donc prolongé le délai pour la sélection d’une proposition de restructuration financière privilégiée jusqu’au début de la semaine du 10 juin 2024. L’objectif de la Société de parvenir à un accord final de restructuration financière d’ici juillet 2024 reste inchangé.

