Communiqué de presse

risual, entreprise du groupe Node4, remporte un contrat de 74 millions de livres sterling avec le Defra dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Eviden

London, UK etParis, France –le 31août, 2023– risual, entreprise du groupe Node4, a le plaisir d'annoncer, en partenariat avec Eviden (Groupe Atos), la signature d'un contrat d'une durée de deux ans et d’un montant de 74 millions de livres sterling pour le compte du Defra (département britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales) via le prestataire de services numériques de l'agence publique Crown Commercial Service.

Dans le cadre de cette collaboration stratégique, risual et Eviden accompagneront le Defra dans le développement de nouveaux services numériques essentiels destinés aux citoyens, à travers plusieurs programmes clés du département.

La décision du Defra de confier à risual et Eviden ce contrat majeur souligne l'expertise des deux entreprises et leur expérience dans la prestation de services de développement d'applications de premier plan. risual et Eviden s'attacheront à tirer pleinement parti de leurs capacités de pointe pour conduire la transformation numérique du Defra, et ainsi soutenir sa mission.

Colin Banno-Thornton, Directeur de la distribution numérique au sein du Defra a déclaré, « À Defra, nous transformons et améliorons la manière dont les membres du public et les entreprises accèdent aux informations et aux services. À l'issue d'une procédure de passation de marché ouverte et transparente, ce contrat soutiendra le développement de notre portefeuille de services numériques qui nous permettra d'atteindre nos objectifs stratégiques et sera ainsi plus respectueux de l’environnement.»

« Nous sommes ravis d'avoir remporté ce contrat et de travailler en étroite collaboration avec le Defra, » a déclaré Alun Rogers, président-directeur général de risual. « Grâce à notre partenariat avec Eviden, nous nous engageons à fournir des services de développement d'applications de pointe qui contribueront de façon déterminante à améliorer l'expérience des citoyens. Ce partenariat illustre le pouvoir de la collaboration et notre engagement commun à améliorer les services dans l'ensemble du secteur public. »

Nikki Kelly, responsable de l'Europe du Nord et de l'Asie-Pacifique chez Eviden, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous lancer dans ce projet clé aux côtés du Defra, via notre partenariat stratégique avec risual. Nous puiserons dans notre expertise en matière de distribution numérique, notre passion pour l'innovation et nos valeurs partagées pour faire progresser la mission du Defra : fournir aux citoyens des services numériques d'excellence avec des retombées positives pour l'environnement. »

L'attribution de ce contrat met en lumière l'importance croissante de la transformation numérique au sein du secteur des administrations publiques. À l'heure où les technologies ne cessent d'évoluer, risual maintient son rang de pionnier grâce au développement de partenariats clés tels qu'avec Eviden, pour permettre aux organisations de tirer le meilleur bénéfice de l'innovation numérique et d'améliorer ainsi les services fournis aux citoyens.

***

À propos de risual

Originaire du Royaume-Uni, risual Ltd est une société de conseil technologique de premier plan, spécialisée dans les solutions numériques et les services cloud. Fondée en 2005, risual s'adresse aux secteurs public et privé et se spécialise dans les domaines liés à Microsoft Azure, Office 365, ou encore dans la cybersécurité et les services managés. Avec une éthique résolument centrée sur le client, risual permet aux organisations d'optimiser leurs opérations, d'amplifier leur productivité et de réaliser leurs ambitions d’innovation.

En 2022, l'acquisition de risual par Node4 a marqué une étape stratégique dans le renforcement de son portefeuille de transformation numérique. Le rapprochement des deux entités leur permet de combiner la maîtrise des services cloud, la cybersécurité et les solutions Microsoft, et d’ainsi offrir des solutions puissantes aux entreprises.

À propos de Node4

Node4 fournit des solutions de transformation numérique avancées, basées sur le cloud, qui permettent aux entreprises britanniques d’aller plus loin.

Fournissant des solutions hybrides de bout-en-bout, Node4 s'appuie sur son large portefeuille de services de cloud public et privé managés, de sécurité et de collaboration, ainsi que sur des facilitateurs de cloud, notamment la colocation et la connectivité. Les solutions modulaires, ainsi que les services de transformation, sont conçus pour soutenir les entreprises à tout moment de leur parcours dans le cloud.

Engagées à surpasser les attentes de leurs clients, les équipes de Node4 font de leur expertise technique, de leur innovation et de leur service exceptionnel un standard pour répondre aux besoins des entreprises dans tous les secteurs.

Grâce à l'infrastructure entièrement détenue par Node4, aux outils intégrés de premier rang et aux relations stratégiques avec les principaux fournisseurs du marché, les clients peuvent bénéficier d’une gamme complète de solutions sophistiquées et évolutives.

Node4 dispose de capacités nationales, avec ses propres centres de données à Derby, Leeds et Northampton, ainsi qu’une présence à Londres et Manchester.

La clé du succès de Node4 est sa culture conviviale et solidaire, Great Place to Work® classant l’entreprise parmi les meilleurs lieux de travail au Royaume-Uni (« UK's Best Workplaces™ ») pendant trois années consécutives (2020-22) www.node4.co.uk.

À propos d’Eviden1

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 55 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts presse :

risual - Grace Remiarz – gracea@risual.com – +44 (0)1785 339082

Atos - Laura Fau – laura.fau@atos.net – +33 (0) 6 73 64 04 18

1 Les activitésEvidenregroupent les marques suivantes : Alia Consulting, AppCentrica, ATHEA, Atos Syntel, Bull, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, digital.security, Eagle Creek, EcoAct, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, IDnomic, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Miner & Kasch, Motiv, Nimbix, Processia, Profit4SF, science+computing, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion, zData. Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2023

