PARIS (Agefi-Dow Jones)--S&P Global Ratings a abaissé vendredi la note de crédit d'Atos de "BB-" à "B-", soulignant que la situation du groupe de services numériques s'est détériorée sur le front des liquidités et qu'aucun n'accord n'a encore été trouvé avec ses banques pour refinancer sa dette. S&P déplore également l'incertitude grandissante entourant les négociations en vue d'une cession des activités historiques d'infogérance d'Atos à l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. De plus, l'agence d'évaluation financière souligne qu'une possible vente du périmètre BDS à Airbus prendrait du temps à être finalisée, ce qui limiterait la capacité d'Atos à utiliser le produit de cession pour régler ses problèmes de liquidités à court terme. La note de crédit d'Atos est placé sous "CreditWatch Developping", signifiant que S&P pourrait dégrader ou relever la note de crédit d'Atos à l'avenir en fonction de l'évolution de la situation concernant le refinancement de sa dette. (valsuar@agefi.fr) ed: VLV

January 19, 2024 10:19 ET (15:19 GMT)