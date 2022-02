Thales envisage un rachat de la branche cybersécurité d'Atos, selon des sources

LONDRES (Reuters) - Thales travaille à un projet de rachat des activités de cybersécurité d'Atos dont le montant pourrait avoisiner 2,7 milliards d'euros, même s'il risque de se heurter à l'opposition du gouvernement, a-t-on appris de sources proches du dossier.

Thales et son conseil Centerview Partners ont approché plusieurs fonds de capital-investissement, dont Bain Capital, en vue d'étudier la possibilité d'une offre commune sur Atos préalable à la scission de ses activités, ont précisé ces personnes, qui ont requis l'anonymat.

Le groupe de défense, sécurité, aéronautique et services de hautes technologies rachèterait Big Data & Cybersecurity (BDS), la division de cybersécurité d'Atos, ont-elles ajouté.

La chute de la valorisation boursière d'Atos, tombée le mois dernier à son plus bas niveau depuis la mi-2012 après deux avertissements sur résultats en sept mois, a fait du groupe une cible potentielle pour des investisseurs financiers.

Le titre gagnait 8,43% mercredi après-midi en réaction aux informations de Reuters, tandis que l'action Thales cédait 3,96%.

Mais le succès d'une tentative de rachat par Thales et des alliés n'est pas acquis d'avance car le gouvernement français est réticent à l'idée de voir des "champions nationaux" comme Atos passer sous le contrôle d'investisseurs étrangers, a fortiori à l'approche de l'élection présidentielle d'avril.

"Le gouvernement français s'opposerait fermement à un démantèlement d'Atos à l'heure actuelle", a dit l'une des sources.

Les conseils de Thales ont aussi entamé des discussions avec CVC Capital Partners et PAI Partners en vue d'une possible offre commune mais le calendrier d'un éventuel projet n'est pas arrêté, a-t-on appris d'une autre source.

Thales, Atos, Centerview, Bain et PAI ont refusé de commenter ces informations tandis que CVC n'était pas immédiatement joignable.

Le ministère de l'Economie français n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

ATOS A DÉJÀ REJETÉ PLUSIEURS APPROCHES

Atos, dont la capitalisation boursière avoisine actuellement 3,5 milliards d'euros, a été dirigé pendant plusieurs années par l'ancien ministre de l'Economie Thierry Breton, aujourd'hui commissaire européen, et compte depuis 2020 l'ex-Premier ministre Edouard Philippe parmi ses administrateurs.

Conseillé par Rothschild, le groupe a déjà rejeté plusieurs approches de Thales visant BDS et considérerait tout projet impliquant des fonds visant à lancer une offre publique d'achat pour le retirer de la cote comme hostile et indésirable, a dit l'une des sources.

BDS, valorisé entre deux et trois milliards d'euros, génère la moitié environ du chiffre d'affaires global d'Atos, a précisé cette source.

Thales et Atos sont associés depuis peu au sein d'une coentreprise dénommée Athea dans le but de développer une plate-forme franco-française dédiée au "big data" et à l'intelligence artificielle pour les secteurs public et privé, notamment dans les domaines de la défense, du renseignement et de la sécurité intérieure.

Thales a déjà renforcé sa présence dans le domaine de la cybersécurité en rachetant Gemalto pour 4,8 milliards d'euros en 2019.

De son côté, Bain a racheté en janvier le groupe français de services de hautes technologies Inetum pour quelque deux milliards d'euros et contrôle aussi l'italien Engineering Group.

(Reportage Pamela Barbaglia, avec la contribution de Mathieu Rosemain, Tim Hepher, Julien Ponthus et Michel Rose; version française Tangi Salaün et Marc Angrand)

par Pamela Barbaglia