Thales: niveau de commandes record au premier semestre

Paris (awp/afp) - Thales a enregistré un premier semestre "solide", avec un chiffre d'affaires tiré par les activités de sécurité numérique. Le niveau de commandes record a lui été porté par les avions de chasse Rafale, a annoncé jeudi le groupe de défense et de technologies.

Le groupe, également présent dans l'aéronautique civil - qui s'est repris depuis le début de la pandémie - et dans les satellites, a enregistré un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros, en hausse de 7,7% sur un an, indique-t-il dans un communiqué.

Thales a aussi engrangé plusieurs prises de commandes majeures, pour une somme record de 11,2 milliards d'euros, avec notamment 80 chasseurs Rafale pour les Emirats arabes unis et quatre satellites Space Inspire.

Affichant un bénéfice net (part du groupe) de 566 millions d'euros, en hausse de 31% sur un an, le groupe a précisé ses objectifs pour l'année 2022: il vise désormais un chiffre d'affaires annuel entre 17,1 et 17,5 milliards d'euros, soit une croissance comprise entre 3,5% et 5,5%. L'arrêt des activités en Russie devrait priver le groupe d'environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2022.

Interrogé sur un éventuel rachat des activités de cybersécurité d'Atos, le directeur finnacier de Thales Pascal Bouchiat a répété à des journalistes que le groupe était "intéressé par les actifs de cybersécurité disponibles", à acquérir "de manière amicale", sans donner plus de précisions. Dans le détail, le chiffre d'affaires du secteur Défense et Sécurité, le plus important du groupe, a atteint 4,4 milliards d'euros (+5,4%), avec une forte croissance de ses produits de radiocommunication, des systèmes de protection de l'espace aérien et des radars de surface.

Rebond contrasté dans le civil

Les ventes dans le secteur Aérospatial atteignent 2,2 milliards (+4,7%). Le rebond de l'avionique civile est "contrasté", souligne Thales, en précisant que "les activités de services après vente enregistrent une croissance à deux chiffres, tandis que l'activité de première monte ne se redresse que progressivement, en particulier dans les gros porteurs".

Le secteur Identité et Sécurité numériques progresse de 19,1%, à 1,6 milliard d'euros, grâce notamment au rebond des activités de production de passeports après deux ans de crise sanitaire, à la croissance dans la cybersécurité et à des hausses de prix sur les cartes de paiement et les cartes SIM, "reflétant la hausse significative des coûts d'achat".

Dans les prochains mois, Thales va "concentrer ses efforts" sur "la gestion des éléments opérationnels qui freinent sa croissance - renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement, montée en puissance des équipes de recrutement - et sur la retransmission à ses clients des hausses de ses coûts d'achat".

afp/vj