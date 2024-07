Atoss Software SE, anciennement connu sous le nom d'Atoss Software AG, est une société basée en Allemagne. La société est un fournisseur de solutions technologiques et de conseil pour la gestion des effectifs professionnels et le développement du personnel optimisé en fonction de la demande. Elle propose à ses clients des solutions telles que la gestion conventionnelle du temps de travail par le biais d'applications mobiles, la prévision détaillée de la main-d'œuvre, la planification sophistiquée de la main-d'œuvre ou la planification stratégique de la capacité et de la demande. Le portefeuille de produits de la société comprend ATOSS Staff Efficiency Suite et ATOSS Time Control. Elle propose également des services de conseil et d'assistance à la clientèle.