MUNICH (dpa-AFX) - Le spécialiste des logiciels Atoss se montre plus optimiste pour l'ensemble de l'année, après avoir maintenu un bon niveau d'activité. Pour l'année en cours, au moins 33% du chiffre d'affaires devrait être consacré au bénéfice avant intérêts et impôts (marge Ebit), a annoncé mercredi l'entreprise du SDax à Munich. Auparavant, le spécialiste des logiciels visait 30 pour cent. Au premier semestre, la marge était de 35%. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, la direction d'Atoss vise toujours 170 millions d'euros pour 2024.

Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice a augmenté de 14 pour cent pour atteindre 83,8 millions d'euros. Le bénéfice avant intérêts et impôts a augmenté de près d'un quart pour atteindre près de 29,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires et le résultat ont été meilleurs que prévu par les spécialistes. Le bénéfice net s'élève à près de 21,3 millions d'euros, contre 16,2 millions un an plus tôt /mne/jha/.