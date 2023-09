Atossa Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des médicaments dans des domaines où les besoins médicaux en oncologie ne sont pas satisfaits, en se concentrant sur le cancer du sein. Le principal médicament candidat de la société en cours de développement est l'endoxifène oral, que la société développe dans deux contextes : l'un pour traiter le cancer du sein en réduisant l'activité des cellules tumorales avant l'intervention chirurgicale et l'autre pour réduire la densité du tissu mammaire chez les femmes. Ses programmes en cours de développement comprennent les programmes (Z)-endoxifène, AT-H201, et d'autres programmes. Le (Z)-endoxifène est un métabolite actif du tamoxifène, destiné à traiter et à prévenir le cancer du sein chez les femmes à haut risque. Elle développe une forme de (Z)-endoxifène, qui est administrée par voie orale pour le traitement potentiel du cancer du sein et la réduction de la densité mammaire. L'AT-H201 est destiné à traiter les lésions pulmonaires causées par les traitements anticancéreux. AT-H201 consiste en une combinaison de deux médicaments pour traiter d'autres maladies. Ses autres programmes comprennent les programmes d'immunothérapie/CAR-T, qui sont à un stade précoce de développement.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale