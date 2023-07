Atour Lifestyle Holdings Ltd est une société chinoise dont l'activité principale est l'hôtellerie. Le réseau hôtelier de l'entreprise compte environ 834 hôtels répartis dans 151 villes chinoises, avec plus de 96 969 chambres d'hôtel. La société possède également environ 17 hôtels à thème, notamment dans les domaines de la musique, du basket-ball et de la littérature. La société propose un portefeuille diversifié de marques d'hôtels, dont Atour, Atour S, Atour X, Atour Light, ZHOTEL et A.T. House. La société loue également des hôtels à des bailleurs tiers.