Atrato Onsite Energy plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. La société investit dans un portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable sur site. Elle se concentre sur la production d'énergie verte sur site, en fournissant de nouvelles capacités d'énergie renouvelable à des contreparties industrielles et commerciales. Les objectifs d'investissement de la société sont les suivants : assurer une croissance du capital ainsi qu'un revenu progressif à long terme pour les investisseurs, avec une exposition limitée aux prix de gros de l'électricité ; contribuer à la transition vers le " net zéro " au Royaume-Uni ; et intégrer les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) en se concentrant sur l'ajout de nouvelles capacités d'énergie renouvelable et de solutions d'énergie propre sur site. La société cherche à atteindre ses objectifs d'investissement en investissant principalement dans des systèmes de production d'énergie solaire photovoltaïque (solaire PV) derrière le compteur sur les toits de bâtiments industriels ou commerciaux ainsi que dans les infrastructures connexes. Atrato Partners Limited est le conseiller en investissement de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds