Atrato Onsite signe un nouveau contrat d'achat d'électricité avec Tesco

Données financières GBP USD EUR CA 2023 - - - Résultat net 2023 - - - Dette nette 2023 7,96 M 9,57 M 8,96 M PER 2023 - Rendement 2023 5,35% Capitalisation 140 M 168 M 158 M VE / CA 2023 - VE / CA 2024 - Nbr Employés - Flottant 98,9% Graphique ATRATO ONSITE ENERGY PLC Tendances analyse technique ATRATO ONSITE ENERGY PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Clôture 93,40 GBX Objectif de cours Moyen 95,00 GBX Ecart / Objectif Moyen 1,71% Dirigeants et Administrateurs Marlene Wood Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ATRATO ONSITE ENERGY PLC -1.84% 168 BLACKROCK, INC. 2.90% 108 452 UBS GROUP AG 18.05% 68 227 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE) 13.60% 41 853 AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 12.50% 36 887 STATE STREET CORPORATION 20.64% 32 847